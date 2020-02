Štát poistil o 5559 ľudí viac, najčastejšie osoby starajúce sa o deti

Bratislava 11. februára (TASR) - O 5559 sa zvýšil medzi decembrom 2018 a decembrom 2019 počet poistencov štátu, za ktorých štát platil poistné na dôchodkové poistenie. Kým na konci minulého roka evidovala Sociálna poisťovňa 197.172 poistencov štátu, rok predtým, v decembri 2018, ich bolo 191.613.



Podľa údajov poisťovne počet poistencov štátu v minulom roku kulminoval v septembri, keď ich bolo najviac v rámci roka 2019, a to 202.996. Najmenej ich bolo vo februári – 194.336.



Najpočetnejšiu skupinu poistencov štátu v minulom roku tvorili fyzické osoby starajúce sa o dieťa do veku šesť rokov. V decembri ich bolo 144.066. Druhú najpočetnejšiu skupinu tvorili fyzické osoby, za ktoré platil štát poistné v období poskytovania materského – 25.747 a tretiu fyzické osoby poberajúce peňažný príspevok za opatrovanie – v poslednom mesiaci minulého roka ich bolo 24.718. V decembri 2019 evidovala Sociálna poisťovňa aj jedného poistenca štátu so statusom chráneného svedka.



Poistencami štátu sú tieto skupiny fyzických osôb – matka alebo osoba starajúca sa o dieťa, poberateľ opatrovateľského príspevku, osobný asistent osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy a fyzická osoba, ktorá má priznaný kompenzačný príspevok. Štát za tieto skupiny osôb platí poistné na dôchodkové poistenie.