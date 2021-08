Štát poskytne pomoc na uzatváranie baní vo výške 7,2 miliána eur

Prievidza/Bratislava 10. augusta (TASR) - Štát poskytne Hornonitrianskym baniam Prievidza (HBP) finančnú pomoc na uľahčenie uzatvorenia baní neschopných konkurencie. Vyplýva to zo zmluvy, ktorú podpísala spoločnosť s Ministerstvom hospodárstva (MH) SR 2. augusta. Zo štátneho rozpočtu pôjde pre firmu v tomto roku 7.269.943 eur. TASR o tom v utorok informovala tlačová hovorkyňa spoločnosti Adriana Siváková.



"Štátna pomoc je v súlade s pravidlami Európskej únie, jej notifikácia a schválenie Európskou komisiou sa uskutočnili ešte v závere novembra 2019," uviedla Siváková.



Z finančných prostriedkov štátnej pomoci bude spoločnosť podľa nej hradiť mimoriadne výdavky, ktoré nesúvisia s výrobným procesom a každodennou prevádzkou baní. "Pomoc je výlučne určená na mimoriadne výdavky na zamestnancov, ktorí prichádzajú o zamestnanie z dôvodu útlmu ťažby uhlia, podpovrchové bezpečnostné práce vyplývajúce zo zatvorenia uhoľných baní, náklady súvisiace s asanáciou bývalých uhoľných ťažobných lokalít a náklady na rekultiváciu povrchu," konkretizovala.



Zamestnancom, ktorí prichádzajú o prácu v priamej súvislosti s útlmovým programom a s ktorými spoločnosť rozväzuje pracovný pomer z organizačných dôvodov, vypláca odstupné, prípadne aj odchodné v zmysle zákonníka práce a platnej kolektívnej zmluvy, pripomenula Siváková.



V súlade s plánmi zatvárania ťažobných prevádzok firma v súčasnosti realizuje práce na uzatváraní jednotlivých častí podzemia Bane Handlová a Bane Nováky. "V Bani Handlová sa týkajú 8. ťažobného poľa Východnej šachty a 12. ťažobného poľa. V Bani Nováky 7. ťažobného poľa a centrálneho závodu Baňa Nováky II," ozrejmila tlačová hovorkyňa.



V 8. ťažobnom poli – Východnej šachty Bane Handlová spoločnosť finišuje s bezpečnostnými prácami v podzemí. Po odstránení stavieb a uzatvorení zvislých banských diel pozemky upraví a vykoná na nich technickú a biologickú rekultiváciu. "Uzatváranie a likvidáciu poľa plánujeme zrealizovať do konca tohto roka. Časť 12. ťažobného poľa Bane Handlová od začiatku roka 2021 súbežne uzatvárame vykonávaním bezpečnostných prác a doťažbou zvyškových zásob uhlia. S prácami budeme pokračovať aj v budúcom roku," priblížila ďalej Siváková.



V 7. ťažobnom poli Bane Nováky podľa nej zamestnanci ukončili doťažbu zvyšných uhoľných zásob a v súčasnosti sú v podzemí budované hrádze, ktoré slúžia na bezpečné izolovanie vyťažených priestorov od ostatných častí bane.



V katastrálnom území Sebedražia v rámci Centrálneho závodu Baňa Nováky II. bude firma vykonávať práce na asanácii povrchových objektov, ktoré boli v minulosti využívané pri ťažbe, spracovaní a úprave uhlia. Vytvára tým podmienky pre nové využitie tohto hnedého parku.



Spoločnosť plánuje zabezpečiť i obnovu cesty III/1773 v intraviláne obce Koš. "Ide o úplnú rekonštrukciu 1700-metrového úseku obojsmernej komunikácie so spevnenou asfaltovou vozovkou. Na začiatku a konci sa rekonštruovaný úsek napojí na existujúcu komunikáciu," dodala Siváková.