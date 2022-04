Štát poskytol HBP pomoc 7,2 milióna eur na uzatváranie baní

Prievidza 19. apríla (TASR) - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR poskytlo Hornonitrianskym baniam Prievidza (HBP) štátnu pomoc vo výške 7.269.943 eur. Financie spoločnosť použila na eliminovanie mimoriadnych výdavkov na likvidáciu banských prevádzok v období od januára 2020 do konca marca tohto roku. TASR o tom v utorok informovala tlačová hovorkyňa spoločnosti Adriana Siváková.



Súbežne s ťažbou zvyškových zásob uhlia pokračujú hornonitrianske bane v uzatváraní ťažobných polí podľa harmonogramu schváleného Európskou komisiou a vládou SR. "V dôsledku vládneho nariadenia spoločnosť riadene ukončí ťažbu uhlia v roku 2023, t. j. o sedem rokov skôr oproti pôvodnému termínu," pripomenula Siváková.



Finančné prostriedky využila spoločnosť na eliminovanie mimoriadnych výdavkov na likvidáciu banských prevádzok. "V najstaršej hnedouhoľnej bani na Slovensku v Handlovej išlo o likvidáciu Východnej šachty, tzv. 8. a 12. ťažobného poľa. V bani Nováky sa zabezpečovali práce na uzatváraní 7. ťažobného poľa a centrálneho závodu Baňa Nováky II. v Sebedraží," konkretizovala Siváková.



Na mimoriadne výdavky bývalým zamestnancom, ktorí v roku 2021 ukončili pracovný pomer z dôvodu útlmu ťažby uhlia, zatvorenia a likvidácie uhoľných prevádzok, podľa nej smerovalo 1,73 milióna eur. Išlo o výdaje na zákonné sociálne náklady (odchodné a odstupné) a odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne. "Na nevyhnutné bezpečnostné práce v podzemí pri uzatváraní ťažobných prevádzok bolo vynaložených 5,3 milióna eur, z toho 2,8 milióna eur na mzdové náklady a zákonné sociálne poistenie zamestnancov vykonávajúcich tieto práce v súlade so schváleným harmonogramom," doplnila.



Asanačné práce zabezpečovali strediská spoločnosti vo vlastnej réžii. V katastrálnych územiach Handlová a Nová Lehota realizovali asanácie vybraných povrchových stavebných objektov a likvidáciu jamových telies. Pri uzatváraní Centrálneho závodu Baňa Nováky II. v katastrálnom území Sebedražia a Veľkej Lehôtky asanácie povrchových objektov financovala firma z vlastných zdrojov.



Spoločnosť rovnako z vlastných zdrojov zabezpečovala rekultivácie na povrchu uzatváraných uhoľných výrobných jednotiek v katastrálnych územiach Handlovej, Novej Lehoty, Sebedražia, Veľkej Lehôtky a Koša.



"Poskytnutá štátna pomoc bola vyčerpaná v plnej výške, v súlade s určeným účelom použitia. Spoločnosť vynaložené výdavky eviduje v účtovníctve, jednotlivo za roky 2020, 2021 a 2022. Všetky výdavky hradené z dotácie boli auditované nezávislým audítorom," ozrejmila Siváková. MH SR podľa nej pravidelne kontroluje využitie prostriedkov štátnej pomoci v súlade so stanovenými pravidlami.