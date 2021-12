Štát predložil ponuku odborom pri štátnych zamestnancoch

Bratislava 2. decembra (TASR) - Vo štvrtok sa uskutočnilo tretie kolo kolektívneho vyjednávania o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa pri štátnych zamestnancoch a pri zamestnancoch pracujúcich vo verejnom záujme. Štát už pripúšťa určitú valorizáciu ich miezd od druhého polroka 2022, navrhuje aj jednorazovú odmenu a jeden deň plateného voľna navyše. Odborári ešte ponuku neprijali, rozhodnúť sa majú do 8. decembra, vnímajú to však ako definitívnu ponuku štátu. Na spoločnej tlačovej konferencii to povedali štátny tajomník rezortu financií Marcel Klimek a viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR Monika Uhlerová.











UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.