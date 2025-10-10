< sekcia Ekonomika
Štát ráta s výdavkami 14,5 miliardy eur pre vyše 450.000 zamestnancov
V rámci konsolidácie došlo už v roku 2025 k zníženiu počtu pracovníkov v štátnej sfére, a to celkovo o 4465. Rozpočet ráta s ďalším znížením počtu zamestnancov aj v rokoch 2026 až 2028.
Autor TASR
Bratislava 10. októbra (TASR) - Celkové náklady na zamestnancov verejnej správy by mali byť na budúci rok v sume 14,5 miliardy eur, z toho mzdy vo výške 10,6 miliardy eur. Vo verejnej správe by malo byť v roku 2026 zamestnaných 450.137 osôb. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2026 až 2028, ktorý v piatok schválila vláda.
„Pre 450.137 zamestnancov verejnej správy sa na rok 2026 rozpočtujú osobné výdavky v sume 14,5 miliardy eur, z toho mzdy 10,6 miliardy eur. Medziročný nárast rozpočtovaného priemerného mzdového výdavku v roku 2026 je ovplyvnený najmä zvýšením platov pedagogických a odborných zamestnancov a nepedagogických zamestnancov o sedem percent od 1. septembra 2025 a o ďalších sedem percent od 1. januára 2026 s vplyvom na osobné výdavky v sume 608 miliónov eur,“ uviedol rezort financií.
Rozpočet zohľadňuje aj konsolidačné opatrenia, pričom by malo dôjsť k zníženiu osobných výdavkov vo výške 69,1 milióna eur, z toho sú mzdy v sume 51,1 milióna eur v niektorých kapitolách štátneho rozpočtu vrátane príspevkových organizácií. Súčasťou konsolidácie je aj zmrazenie platu poslancov Národnej rady (NR) SR v rokoch 2026 až 2027 na súčasné sumy, ktoré platia na tento rok. V dôsledku toho dôjde aj k poklesu výdavkov Kancelárie NR SR vo výške 1,15 milióna eur, z toho sú mzdy v sume 823.000 eur.
Na druhej strane z dôvodu rastu minimálnej mzdy v roku 2026 na úroveň 915 eur je v rozpočte zahrnuté aj zvýšenie osobných výdavkov pre zamestnancov odmeňovaných podľa Zákonníka práce v sume 5,54 milióna eur, z toho mzdy tvoria 4,07 milióna eur.
