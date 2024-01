Štát sa pripravuje na zvýšený dopyt po pracovnej sile pre Volvo

Košice 9. januára (TASR) - Štát sa pripravuje na zvýšený dopyt po pracovnej sile v súvislosti so vznikom automobilky Volvo neďaleko Košíc. Ako pre TASR uviedol konateľ štátnej spoločnosti Valaliky Industrial Park Miloslav Durec, v priemyselnom parku Valaliky a v subdodávateľských spoločnostiach nájde v najbližších rokoch prácu takmer 16.000 zamestnancov.



Pod gesciou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny sa pripravuje nosný projekt na rekvalifikovanie nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie. "Cieľom je rekvalifikovať 20.000 nezamestnaných na pozíciu operátor výroby a z nich následne takmer 5000 nezamestnaných na odbornejšie pozície. V oblasti zamestnanosti komunikuje spoločnosť Valaliky Industrial Park aj s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a neziskovým sektorom," spresnil.



Spoločnosť Volvo v zmysle investičnej zmluvy pripravuje programy na zvýšenie počtu strojárskych a iných automotive relevantných odborov na slovenských univerzitách a stredných odborných školách. "Volvo Cars a Valaliky Industrial Park intenzívne komunikujú a spolupracujú aj s rezortom školstva v oblasti nastavenia odborného vzdelávania pre budúce potreby automobilového priemyslu na východnom Slovensku," dodal Durec.



Ministerstvo školstva vybralo deväť odborných škôl pre užšiu spoluprácu s automobilkou, ktorým boli už pre aktuálny školský rok zvýšené plány výkonov, respektíve zvýšené počty študentov, ktoré môžu tieto školy prijímať do prvých ročníkov. Zároveň majú byť od budúceho školského roka upravené študijné odbory tak, aby lepšie reflektovali budúce potreby spoločnosti Volvo Cars a jej subdodávateľov.



"Investície štátu do projektu strategického územia vo výške 730 miliónov eur sa vrátia štátu len vďaka Volvu za približne päť až šesť rokov, všetky ostatné investície túto návratnosť len zvýšia," doplnila štátna firma. Po začiatku plnej výroby sa predpokladá so zvýšením HDP Slovenska približne o 1,35 %.



Stavebné práce v priemyselnom parku pri Košiciach, kde má vzniknúť aj automobilový závod, sa začali vlani 20. februára. Symbolický začiatok výstavby samotného závodu je naplánovaný v prvom štvrťroku tohto roka. Postupný nábeh výroby Volvo by sa mal začať v roku 2026.