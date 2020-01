Štát si podľa strany Za ľudí zanedbal povinnosti pri križovaní D4 a D1

Bratislava 10. januára (TASR) – Situácia okolo diaľničného obchvatu D4 a jeho napojenia na súčasnú diaľnicu D1 je ukážkou zanedbaných povinností zo strany štátu. Tvrdia to predstavitelia mimoparlamentnej strany Za ľudí. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) podľa nich vo svojich dokumentoch uvádza, že v čase plánovaného odovzdania obchvatu D4 v januári 2021 nebude stavebne pripravená ani jedna vetva napojenia na D1 v mieste križovatky Ivanka-sever.



Štát zastúpený ministerstvom dopravy podľa podpredsedu strany Michala Luciaka od roku 2016 vie, že ak sa má po dostavbe D4 a R7 obchvat napojiť na D1 v bode Ivanka-sever, tak na to musí prejsť kompletnou prestavbou. Štát si však podľa neho v tomto prípade zanedbáva povinnosti. "V dôsledku toho nebude diaľničný obchvat Bratislavy použiteľný v jeho zamýšľanej podobe najmenej najbližšie tri roky, zato ľudia budú zaň každý rok platiť takmer 53 miliónov eur, hoci pôvodný účel najväčšej infraštruktúrnej stavby za posledné desaťročia nebude ešte niekoľko rokov naplnený," podotkol.



Mimoparlamentná strana poukázala na to, že v máji 2016 bola ministrom dopravy podpísaná koncesná zmluva na výstavbu diaľničného obchvatu okolo Bratislavy a rýchlostnej cesty zo Šamorína do Bratislavy. Štát sa podľa Za ľudí zaviazal, že do plánovaného ukončenia výstavby v apríli 2020 stavebne upraví úsek D1 v dĺžke tri kilometre na napojenie na diaľničnú križovatku Ivanka-sever na nový obchvat D4. V januári 2020 sa však podľa strany s výstavbou ani nezačalo. Zároveň dodáva, že ani omeškanie s výstavbou obchvatu o približne deväť mesiacov nestačilo štátu na to, aby stihol svoju časť napojenia na D4 stavebne realizovať.