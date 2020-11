Štát si požičal v štyroch aukciách štátnych dlhopisov 362 mil. eur

Bratislava 16. novembra (TASR) - Štát v štyroch aukciách štátnych dlhopisov (ŠD) akceptoval ponuky investorov v hodnote 362 miliónov eur. Informovala o tom Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL).



V konkurenčnej časti aukcie ŠD splatných 17. októbra 2047 bol akceptovaný dopyt na úrovni 83 miliónov eur, pričom celkový dopyt sa pohyboval na hodnote 115,5 milióna eur. Minimálny akceptovaný výnos do splatnosti sa pohyboval na úrovni 0,2934 % p. a., priemerný na 0,3090 % p. a. a maximálny na úrovni 0,3201 % p. a.



V takzvanej konkurenčnej časti aukcie ŠD splatných 12. júna 2028 dosiahol akceptovaný dopyt úroveň 73 miliónov eur pri celkovom dopyte 99 miliónov eur. Minimálny akceptovaný výnos do splatnosti predstavoval -0,4886 % p. a., priemerný bol na hodnote -0,4340 % p. a. a maximálny vo výške -0,4154 % p. a.



ARDAL dodala, že v konkurenčnej časti aukcie ŠD splatných 9. októbra 2030 akceptovala dopyt investorov na úrovni 84 miliónov eur, pričom celkový dopyt sa pohyboval na úrovni 142,5 milióna eur. Minimálny akceptovaný výnos do splatnosti dosiahol úroveň -0,3491 % p. a., priemerný -0,3166 % p. a. a maximálny dosiahol úroveň -0,3046 % p. a.



V konkurenčnej časti aukcie ŠD splatných 14. mája 2032 bol akceptovaný dopyt na úrovni 122 miliónov eur, pričom celkový dopyt sa pohyboval na hodnote 163 miliónov eur. Minimálny akceptovaný výnos do splatnosti bol na hodnote -0,2040 % p. a., priemerný na -0,1776 % p. a. a maximálny na úrovni -0,1550 % p. a.