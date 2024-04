Štát si v aprílovej aukcii dlhopisov požičal vyše 680 miliónov eur

Bratislava 15. apríla (TASR) - Štát si v plánovanej aprílovej aukcii štyroch štátnych dlhopisov s rôznou dĺžkou splatnosti požičal 681,5 milióna eur. V pondelok o tom informovala Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL).



Najvyššiu sumu 203 miliónov eur získal štát z predaja dlhopisov so splatnosťou v roku 2034. Dopyt investorov dosiahol 459 miliónov eur a priemerný akceptovaný výnos 3,5984 % ročne.



Podobnú sumu 202,5 milióna eur pri dopyte 310 miliónov eur získala agentúra z predaja dlhopisov splatných v roku 2026. Ich priemerný výnos dosiahol 3,3949 % ročne.



Dlhopisy so splatnosťou v roku 2028 priniesli do štátnej pokladnice 138 miliónov eur pri dopyte 257 miliónov eur a priemernom výnose 3,1222 % ročne.



Rovnakú sumu získal štát aj z predaja dlhopisov s najdlhšou dobou splatnosti v roku 2047. Záujem investorov dosiahol v tomto prípade 222 miliónov eur a priemerný akceptovaný výnos 3,9594 % ročne.