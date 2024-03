Štát si v marcovej aukcii dlhopisov požičal 606 miliónov eur

Bratislava 18. marca (TASR) - Štát si v plánovanej marcovej aukcii štyroch edícií štátnych dlhopisov s rôznou dĺžkou splatnosti požičal viac ako 606 miliónov eur. Oproti predchádzajúcej aukcii z 19. februára sa priemerný akceptovaný výnos predaných dlhopisov mierne zvýšil. V pondelok o tom informovala Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL).



Najvyšší obnos (206,2 milióna eur) štát získal z predaja dlhopisov so splatnosťou v roku 2027. Priemerný akceptovaný výnos vzrástol oproti predchádzajúcej aukcii na 3,286 % ročne z 3,2651 %. Na aktuálnych 3,6253 % ročne z 3,5339 % vzrástol výnos aj pri dlhopisoch so splatnosťou v roku 2033. U tých štát akceptoval ponuky vo výške 162,2 milióna eur. Ďalších 43,8 milióna eur, takisto s mierne zvýšeným úrokom, získal štát z dlhopisov splatných v roku 2032.



Posledná zo štvorice obchodovaných emisií dlhopisov so splatnosťou v roku 2035 priniesla do štátnej pokladnice 194 miliónov eur. Tieto dlhopisy štát naposledy ponúkal koncom novembra minulého roka s priemerným ročným výnosom 4,1017 %. Aktuálne sa priemerný akceptovaný výnos znížil na 3,7952 %.