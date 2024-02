Štát si vo februárovej aukcii dlhopisov požičal 567 mil. eur

Bratislava 19. februára (TASR) - Štát si prostredníctvom štyroch dlhopisov s rôznou dĺžkou splatnosti požičal v plánovanej februárovej aukcii celkovo 567 miliónov eur. Bolo to menej ako v predchádzajúcich dvoch tohtoročných aukciách, riadnej aj mimoriadnej, kedy investorom predal cenné papiere za výrazne viac ako miliardu eur. O výsledkoch v pondelok informovala Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL).



Najvyššiu sumu 185 miliónov eur získal štát predajom dlhopisov so splatnosťou v roku 2032. Celkový dopyt investorov predstavoval 300 miliónov eur. Priemerný akceptovaný výnos do splatnosti pri nich dosiahol 3,5189 %.



Predaj dlhopisov so splatnosťou v roku 2033 vyniesol štátu 172,1 milióna eur pri celkovom dopyte takmer 259 miliónov eur. Ich priemerný výnos predstavoval 3,5339 %.



Ďalších 123 miliónov eur získal ARDAL z aukcie najkratších dlhopisov splatných v roku 2027. Záujem investorov v tomto prípade dosiahol 290 miliónov eur a priemerný výnos bol pri nich najnižší na úrovni 3,2651 %.



Predané dlhopisy s najdlhšou splatnosťou v roku 2047 vyniesli štátu 87 miliónov eur pri celkovom dopyte 254 miliónov eur. Ich úročenie bolo najvyššie, keď dosiahlo priemerný akceptovaný výnos 4 %.