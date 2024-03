Štát spustil druhú časť Podpory opatrovateľskej služby za 100 mil. eur

Bratislava 4. marca (TASR) - Poskytovatelia opatrovateľskej služby už môžu žiadať o príspevok vo výške 7,93 eura za každú hodinu ich výkonu. Umožňuje to druhá časť národného projektu Podpora opatrovateľskej služby, ktorá je spolufinancovaná z eurofondov v rámci Programu Slovensko. Informovala o tom v pondelok Marianna Šebová z tlačového a komunikačného oddelenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).



"Po zastabilizovaní služieb v oblasti domácej opatery sme urobili významný krok k rozvoju jej podpory. Spoločenská potreba v tejto oblasti neustále narastá. Náš rezort tento trend priebežne vyhodnocuje a prispôsobuje mu nastavenie podporných nástrojov. Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby počíta s finančnou pomocou vo výške takmer 100 miliónov eur do konca budúceho roka," uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD).



Poskytovatelia opatrovateľskej služby môžu žiadať o zapojenie do projektu na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny so sídlom v krajskom meste podľa miesta poskytovania opatrovateľskej služby. Ako informovalo ÚPSVaR, žiadosť sa podáva osobne v podateľni, poprípade poštou na korešpondenčnú adresu úradu alebo prostredníctvom elektronického podania cez portál slovensko.sk.



Za predpokladu splnenia podmienok uzatvorí príslušný úrad s poskytovateľom dohodu. Príspevok sa bude poskytovať na základe mesačne podávanej žiadosti a preukázaných oprávnených výdavkov. "V prípade splnenia daných podmienok príspevok bude vyplatený aj spätne za obdobie od začiatku tohto roka," uzavrelo ÚPSVaR.