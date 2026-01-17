< sekcia Ekonomika
Štát v 1. polroku odpustí daňovým dlžníkom pokuty aj úroky z omeškania
Či má podnikateľ alebo firma daňový nedoplatok, môže podľa Atlasu zistiť niekoľkými spôsobmi.
Autor TASR
Bratislava 17. januára (TASR) - Podnikatelia či firmy môžu v prvom polroku tohto roka využiť daňovú amnestiu, pri ktorej im štát odpustí pokuty a úroky z omeškania. Amnestia sa vzťahuje k nedoplatkom na daniach, ktoré boli evidované k 30. septembru 2025 alebo k prípadom, keď daňovník nepodal daňové priznanie do 30. septembra 2025, priblížila partnerka účtovnej a daňovo-poradenskej skupiny Atlas Group Jitka Božeková.
V termíne od 1. januára do 30. júna 2026 môže dlžník uhradiť nedoplatky, ktoré má voči daňovému úradu alebo colnému úradu. Vďaka daňovej amnestii mu následne Finančná správa (FS) SR odpustí pokutu aj úroky z omeškania, ktoré by inak musel zaplatiť. Rovnako tak platí, že ak podnikateľ či firma podajú v prvom polroku oneskorené daňové priznanie a uhradia daň, FS im odpustí pokutu a nebudú musieť zaplatiť ani úrok z omeškania za oneskorenú úhradu dane.
Zároveň môže daňový hriešnik podať v prvom polroku 2026 aj dodatočné daňové priznanie a zaplatiť daň. „Finančná správa mu vďaka daňovej amnestii neuloží pokutu za to, že v dodatočnom daňovom priznaní uviedol sumu, ktorá v porovnaní so sumou uvedenou v daňovom priznaní predstavuje napríklad zvýšenie dane, zníženie nadmerného odpočtu, alebo zníženie uplatneného nároku podľa osobitného predpisu,“ vysvetlila Božeková.
Daňová amnestia sa vzťahuje na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty, spotrebné dane, daň z motorových vozidiel, daň z poistenia a na daň zo sladených nealkoholických nápojov. Naopak, nevzťahuje sa na preddavky na daň, odloženú daň ani na splátky dane. Tiež sa nevzťahuje na osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach ani na solidárny príspevok.
Či má podnikateľ alebo firma daňový nedoplatok, môže podľa Atlasu zistiť niekoľkými spôsobmi. V prípade, že má súhrnnú výšku nedoplatkov vyššiu ako 170 eur, je zverejnený na portáli Finančnej správy SR v Zozname daňových dlžníkov. Daňovník môže aj písomne požiadať správcu dane o vydanie potvrdenia o stave osobného účtu. Na portáli FS si tiež môže po prihlásení pozrieť svoj osobný účet, kde zistí potrebné údaje. Prípadne sa môže informovať aj osobne na daňovom úrade podľa svojho trvalého bydliska alebo sídla firmy.
