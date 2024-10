Štát v roku 2023 hospodáril s deficitom 5,21 % HDP

Bratislava 21. októbra (TASR) - Celkový deficit verejnej správy SR v roku 2023 dosiahol 6,4 miliardy eur, čo predstavovalo 5,21 % z hrubého domáceho produktu (HDP) Slovenskej republiky. Oproti prvému odhadu z jari (tzv. jarnej notifikácii) to bolo zhoršenie o takmer 400 miliónov eur. Deficit na jar bol vyčíslený na 4,89 % HDP. Dlh verejnej správy v roku 2023 dosiahol 68,9 miliardy eur, čo zodpovedalo 56,05 % HDP. Vyplýva to zo spresnených údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR.



Absolútnu väčšinu minuloročného deficitu vytvorila podľa štatistikov ústredná štátna správa. Jej hospodárenie skončilo s deficitom 6,76 miliardy eur, čo bolo výrazne viac ako v roku 2022, kedy hospodárila s mínusom 1,51 miliardy eur. Oproti prvému odhadu z jarnej notifikácie ide o zhoršenie o -0,375 miliardy eur.



Naopak, miestna samospráva vlani hospodárila s prebytkom takmer 81 miliónov eur, čo bol výrazne lepší výsledok ako v roku 2022. Hospodárenie s prebytkom 276 miliónov eur zaznamenali minulý rok aj fondy sociálneho zabezpečenia, ich aktuálny prebytok bol trojnásobok hodnoty z roku 2022.



Deficit hospodárenia štátu za rok 2023 sa teda v porovnaní s aprílovým odhadom prehĺbil o takmer 389,6 milióna eur. Najväčší vplyv mal nižší výber daní na strane príjmov štátu o 319,8 milióna eur, ďalej začlenenie nového subjektu do sektora verejnej správy, ktorý hospodáril s plusom 8,5 milióna eur. Zvýšili sa tiež pohľadávky a záväzky štátu o 139,7 milióna eur a hodnota energopomoci o 69,1 milióna eur.



V rámci daňových príjmov štátu v minulom roku mal pozitívny vplyv vyšší výber daní z príjmov právnických osôb o 101,7 milióna eur a naopak, nižší príjem zo solidárnej dane z nadmerných ziskov v odvetví ropy, plynu, uhlia a rafinérií o 416 miliónov eur.



Dlh verejnej správy v roku 2023 dosiahol 68,9 miliardy eur, čo zodpovedalo 56,05 % HDP (po jesennom spresnení HDP). Hodnota štátneho dlhu síce medziročne stúpla o 5,4 miliardy eur, ale podiel dlhu z HDP sa znížil, pretože ekonomika rástla rýchlejšie v porovnaní s odhadom HDP z apríla 2024. V predchádzajúcom roku 2022 bol podiel dlhu na HDP ešte na úrovni 57,68 %.