Štát v roku 2024 hospodáril s deficitom 5,50 % HDP, dlh bol 59,7 % HDP
Bratislava 20. októbra (TASR) - Štát v roku 2024 hospodáril s deficitom 5,50 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo bol horší výsledok ako jarný odhad. Deficit verejnej správy SR vlani po jesennom spresnení dosiahol takmer 7,2 miliardy eur a medziročne vzrástol o 0,6 miliardy eur. Celkový dlh verejnej správy medziročne stúpol o 8,8 miliardy eur a priblížil sa tak k úrovni 60 % HDP. Deficit v roku 2023 dosiahol 6,5 miliardy eur, čo predstavovalo 5,30 % z HDP. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Absolútnu väčšinu minuloročného deficitu vytvorila ústredná štátna správa. Jej hospodárenie skončilo s deficitom 7,4 miliardy eur, čo bolo viac ako v roku 2023, keď hospodárila s mínusom 6,9 miliardy eur. Oproti prvému odhadu z jari 2025 ide o zhoršenie o 255 miliónov eur.
Rovnako miestna samospráva vlani hospodárila s mínusom takmer 102 miliónov eur, čo bolo zhoršenie v porovnaní s rokom 2023. Hospodárenie s prebytkom 348 miliónov eur zaznamenali minulý rok fondy sociálneho zabezpečenia, ich aktuálny prebytok bol v porovnaní s rokom 2023 vyšší o 71 miliónov eur.
Deficit hospodárenia štátu za rok 2024 sa teda v porovnaní s aprílovým odhadom prehĺbil o takmer 250,3 milióna eur. Najväčší vplyv mal nižší výber daní zo solidárneho príspevku na strane príjmov štátu o 155,7 milióna eur, ďalej nižší výber daní z príjmu od právnických a fyzických osôb. Súčasne sa oproti aprílu zvýšil objem odvedených sociálnych príspevkov a hodnota pohľadávok v súvislosti s energopomocou.
Úpravy deficitu za roky 2021 až 2023 v porovnaní s aprílovými dátami boli v rozmedzí od -115,1 milióna eur do +116,2 milióna eur. Vplyv zmeny z dôvodu reklasifikácie subjektov bol v rozmedzí od -0,3 milióna eur po +4,1 milióna eur.
Dlh verejnej správy v roku 2024 dosiahol 77,7 miliardy eur, čo zodpovedalo 59,7 % HDP (po jesennom spresnení HDP). Hodnota štátneho dlhu medziročne stúpla o 8,8 miliardy eur. Dlh vyjadrený podielom z HDP v predchádzajúcom roku 2023 bol ešte na úrovni 55,76 %.
Celkovú výšku tzv. Maastrichtského dlhu za rok 2024 v porovnaní s hodnotami z apríla ovplyvnila aktualizácia dlhu súvisiaceho s podporou výroby zelenej energie, ktorá dlh zvýšila o 90,6 milióna eur. Táto zmena sa týkala len roku 2024. Úpravy výšky dlhu v rokoch 2021 až 2023 v rozmedzí od -14,0 až 9,6 milióna eur boli spôsobené najmä sektorovým preklasifikovaním subjektov.
