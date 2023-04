Štatistický úrad: Deficit štátu sa vlani znížil na 2 % HDP

Bratislava 20. apríla (TASR) - Deficit verejnej správy SR sa v minulom roku znížil o viac ako polovicu na 2,23 miliardy eur, čo predstavovalo 2,04 % hrubého domáceho produktu (HDP). Verejný dlh ku koncu roka dosiahol 63,38 miliardy eur alebo 57,8 % HDP. Vyplýva to zo Správy o deficite a dlhu SR, ktorú vo štvrtok zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Správa obsahuje prvý výsledok hospodárenia sektora verejnej správy SR za rok 2022, uvádza tiež spresnené dáta za roky 2019 až 2021.



Deficit verejných financií sa vlani medziročne znížil o viac ako polovicu, jeho hodnota v roku 2021 dosiahla 5,45 miliardy eur alebo 5,43 % z HDP. "Absolútnu väčšinu minuloročného deficitu vytvorila ústredná štátna správa, jej hospodárenie skončilo s deficitom 1,95 miliardy eur," priblížili štatistici. Ešte v roku 2021 hospodárila s mínusom viac ako 5,71 miliardy eur.



Miestna samospráva hospodárila minulý rok s deficitom takmer 420 miliónov eur, čo bolo podľa ŠÚ výrazne viac ako v roku 2021. Fondy sociálneho zabezpečenia hospodárili s prebytkom takmer 137 miliónov eur, čo bol mierne horší výsledok ako v predchádzajúcom roku.



"Vo výslednej hodnote deficitu sektora verejnej správy za rok 2022 sa významným spôsobom prejavilo ukončenie vyplácania pomoci v súvislosti s pandémiou COVID. Po konzultácii s Eurostatom bol vklad do kapitálu spoločnosti SPP vo výške 0,5 miliardy eur zaznamenaný bez vplyvu na deficit ako finančná operácia," vysvetlil ŠÚ SR.



Verejný dlh vlani stúpol o 2,14 miliardy eur na 63,38 miliardy eur. Celková výška dlhu v pomere k HDP sa však znížila o 3,24 percentuálneho bodu (p. b.), keď ešte v roku 2021 dosahoval 61,04 % HDP.



Štatistický úrad SR predložil Európskej komisii (EK) správu o deficite a dlhu v pravidelnom termíne k 1. aprílu tohto roka v rámci tzv. jarnej notifikácie. V porovnaní so správou z októbra 2022 boli do systému národných účtov zapracované viaceré zmeny, ktoré ovplyvnili aj údaje o deficite a dlhu verejnej správy. Išlo o spresnenia údajov týkajúcich sa akruálnych daní, príjmov z UMTS licencií, ako aj metodickej zmeny týkajúcej sa zaznamenávania DPH platenej pri PPP projektoch. Tieto zmeny neovplyvnili významným spôsobom deficit alebo dlh sektora verejnej správy vykázaný za roky 2019 až 2021.