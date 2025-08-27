Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štát vynaloží na výstavu Expo 2027 Belehrad 9,86 milióna eur

Na snímke minister cestovného ruchu a športu SR Rudolf Huliak (nezávislý) pred výjazdovým rokovaním vlády SR v stredu 27. augusta 2025 v Senici. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Architektonická súťaž by sa mala zrealizovať v septembri 2025 až v marci 2026, jeho projektovanie a výstavba v apríli 2026 až marci 2027.

Autor TASR
Bratislava/Senica 27. augusta (TASR) - Celkové výdavky zo štátneho rozpočtu na Medzinárodnú špecializovanú výstavu Expo 2027 Belehrad dosiahnu sumu 9.859.312 eur, z toho 4.800.000 eur pôjde na realizáciu expozície, 3.059.312 eur na prevádzkové a personálne výdavky a 2.000.000 eur pôjdu na kultúrne a prezentačné podujatia, PR a marketing. Vyplýva to z návrhu z dielne Ministerstva cestovného ruchu a športu SR, ktorý v stredu na svojom výjazdovom rokovaní v Senici schválila vláda.

Cieľom materiálu je schváliť oficiálnu účasť Slovenskej republiky na Medzinárodnej špecializovanej výstave Expo 2027 Belehrad a zároveň predložiť súhrnnú informáciu o podmienkach účasti SR na tejto výstave, ktorá sa bude konať v Belehrade v Srbskej republike od 15. mája do 15. augusta 2027,“ spresnil predkladateľ.

Predkladateľ navrhuje schválenie vybudovania vlastného pavilónu typu M2 s celkovou rozlohou výstavnej plochy 648 m2, ktorý je z hľadiska kapacitných parametrov, efektívnosti a hospodárnosti považovaný za najvhodnejšiu alternatívu. Tento pavilón sa podľa ministerstva vyznačuje optimálnym pomerom medzi investičnými nákladmi a prevádzkovými nárokmi, čím zaručuje maximálnu efektivitu využitia dostupných zdrojov.

Architektonická súťaž by sa mala zrealizovať v septembri 2025 až v marci 2026, jeho projektovanie a výstavba v apríli 2026 až marci 2027. Výstava by sa mala podľa harmonogramu uvedeného v materiáli vyhodnotiť v decembri 2027.
