Štát začína fungovať podľa nového rozpočtu na rok 2025

Bratislava 1. januára (TASR) - Deficit verejných financií má v tomto roku klesnúť na 4,7 % hrubého domáceho produktu (HDP) z vlaňajších očakávaných 5,8 % HDP. Hotovostný schodok štátneho rozpočtu má dosiahnuť 6,4 miliardy eur. Vyplýva to zo zákona o štátnom rozpočte na rok 2025 a rozpočtu verejnej správy na roky 2025 až 2027, ktoré začínajú platiť od stredy.



Celkové príjmy štátu sa tento rok plánujú na úrovni 27,6 miliardy eur a celkové výdavky v sume 34 miliárd eur. Príjmy rozpočtu verejnej správy majú dosiahnuť 59,9 miliardy eur alebo 42,8 % HDP. Celkové verejné výdavky sa rozpočtujú v objeme 66,5 miliardy eur alebo 47,5 % HDP.



V ďalších rokoch má deficit ďalej klesať, v roku 2026 na 3,7 % HDP a v roku 2027 na 3 % HDP. Na dosiahnutie týchto cieľov je potrebné podľa Ministerstva financií (MF) SR do roku 2027 predstaviť dodatočné konsolidačné opatrenia v objeme 1,9 % HDP alebo 2,8 miliardy eur. "Konsolidačné opatrenia predstavené vládou zabezpečujú dosiahnutie cieľa v roku 2025. Na rok 2026 je schodok súčasne nastaveného rozpočtu vyšší o 0,4 % HDP, resp. o 1,9 % HDP v roku 2027," vyčíslil rezort financií.



Limit verejných výdavkov na rok 2025 je stanovený na 61,143 miliardy eur, na rok 2026 vo výške 62,093 miliardy eur a na rok 2027 v sume 63,071 miliardy eur. Výdavky rozpočtu v tomto roku sú pod úrovňou stanoveného limitu, v ďalších rokoch to bude potrebné dosiahnuť prijatím dodatočných konsolidačných opatrení.