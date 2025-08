Štát získal plnú kontrolu nad verejnými prístavmi

Bratislava 1. augusta (TASR) - Štát odkúpil od spoločnosti Slovenská plavba a prístavy (SPaP) žeriavy, sklady, budovy a infraštruktúru v prístavoch v Bratislave a v Komárne a získal tak plnú kontrolu nad týmito prístavmi. V piatok o tom informovala štátna spoločnosť Verejné prístavy. Náklady na majetkovoprávne vyrovnanie dosiahli 170 miliónov eur.



„Ukončenie týchto procesov nám otvára cestu k významným zmenám. V Bratislave môže v najbližších rokoch vyrásť jeden z najmodernejších európskych riečnych prístavov,“ vyzdvihol minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD). Privatizácia verejných prístavov v 90. rokoch spôsobila, že pozemky ostali v štátnom vlastníctve, zatiaľ čo infraštruktúra a superštruktúra (žeriavy, sklady, budovy) prešla pod SPaP. Teraz štát odkúpil všetku infraštruktúru a superštruktúru a SPaP sa zmení na nájomcu.



„Náklady majetkovoprávneho vyrovnania vo výške 170 miliónov eur sú financované úverom od ČSOB vo výške 165 miliónov eur s priemerným úrokom do výšky 4,9 %. Vďaka spätnému prenájmu infraštruktúry a superštruktúry spoločnosti SPaP je na päť rokov zabezpečený dodatočný ročný príjem vo výške 6,5 milióna eur .“ vysvetlil generálny riaditeľ Verejných prístavov Matej Danóci. Počas tohto päťročného obdobia sa začne s modernizáciou kontajnerového terminálu v časti Pálenisko a rozšírením lodenice na opravu a remotorizáciu lodí.



V prístave Pálenisko má vzniknúť nový logistický uzol s rozšírenými kapacitami, schopný preložiť až trojnásobok súčasného objemu. Pribudnú nové sklady, železničné napojenie, opravárenské haly a kontajnerový terminál. Cieľom je mať do roku 2035 kompletne modernizovaný štátny prístav, ktorý bude konkurencieschopný aj voči súkromným projektom.



Odomknutie územia Zimného prístavu umožní jeho transformáciu na novú mestskú štvrť. Pozemky s rozlohou približne 400.000 štvorcových metrov budú ponúknuté developerom prostredníctvom medzinárodného tendra. Výnos z predaja pozemkov, ktorý má potenciál v závislosti od výsledkov urbanisticko-architektonickej súťaže dosiahnuť až 300 miliónov eur, bude použitý na financovanie výstavby moderného prekládkového a logistického centra Pálenisko. Na projekte spolupracuje aj Metropolitný inštitút Bratislava. Výstavba v tejto lokalite by sa mohla začať po roku 2030.