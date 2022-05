Štát získal v aukcii frekvencií na 5G siete cez 60 miliónov eur

Bratislava 6. mája (TASR) – Dvadsaťročné povolenia na využívanie frekvencií vhodných pre budovanie 5G sietí Slovensko predalo v aukcii za 63,6 milióna eur. Štyri frekvenčné bloky v pásme 3600 megahertzov (MHz) získali Orange Slovensko, O2 Slovakia, Slovak Telekom a SWAN. V piatok o tom informoval Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.



Úrad začal výberové konanie formou elektronickej aukcie 1. marca, keď zverejnil výzvu na predkladanie ponúk do výberového konania. "Cieľom tohto výberového konania bola podpora investícií do nových technológií 5G výrazne skôr ako vyprší platnosť súčasných individuálnych povolení vo frekvenčnom pásme 3600 MHz,“ povedal predseda úradu Ivan Marták.



Frekvencie z frekvenčného pásma 3600 MHz budú úspešní účastníci môcť začať používať od 1. septembra 2025. Rozhodnutia úradu o pridelení frekvencií a rozhodnutia úradu o určení podmienok budú vydané s platnosťou do 31. decembra 2045.