Státisíce Čechov budú dediť, trhom s bývaním to môže zamávať

S nedostupnosťou bývania to v Česku nebude v budúcom desaťročí také jednoznačné, ako sa momentálne zdá. Aj keď sa nepochybne budú stále zvyšovať priemerné ceny domov a bytov, zdražovanie potiahne tak ako doteraz vysoká aktivita na najsilnejších trhoch v Prahe, Brne a v Stredočeskom kraji. To pritom priemerné ceny v krajine skresľuje. V pozadí však začína dochádzať k veľkému medzigeneračnému odovzdávaniu majetku, najmä nehnuteľností, ktoré sa dotkne státisícov ľudí. Veľký príval starších bytov na trh pritom niektoré menšie mestá nemusia zvládnuť. Informoval o tom portál E15.cz.



"Je dôležité si uvedomiť, že demografia úplne mení pohľad na vývoj trhu s bývaním," povedal zakladateľ platformy Dataligence Milan Roček, ktorý spolu so zástupcami spoločnosti Flatzone pripravil analýzu vplyvu starnúcej populácie na trh s bytmi. "Generácia baby boomers je tá, ktorá dnes najviac ovplyvňuje trh s bývaním v Českej republike," dodal Roček.



Povojnová generácia ľudí narodených v rokoch 1945 až 1955 je najväčšou vekovou skupinou v Česku. Predstavuje zhruba 1,9 milióna ľudí. Pre ich rodiny sa v rokoch 1965 a 1980 postavilo približne milión panelových bytov, pričom mnohí z nich tieto byty po revolúcii získali v privatizácii do vlastníctva. Dnes majú od 70 do 80 rokov a už teraz je jasné, že v budúcej dekáde sa postupne tieto byty, ale aj domy stanú s veľkou pravdepodobnosťou predmetom dedičského konania.



Týchto nehnuteľností nie je málo. Podľa analýzy viac než 367.000 bytov, najčastejšie dvojizbových a trojizbových, a takmer pol milióna rodinných domov vlastnia v Česku ľudia vo veku nad 70 rokov. Problémom však je, že mnohé nehnuteľnosti sa nenachádzajú tam, kde by dediči chceli bývať.



Záujem je, podobne ako inde vo svete, o väčšie mestá. V Česku najväčší prírastok obyvateľstva dlhodobo zaznamenávajú Praha, Brno, Ostrava a Plzeň. Naopak, z menších miest a obcí sa mladí sťahujú, kde sa potom zvyšuje podiel najstarších vlastníkov nehnuteľností.



"Za desať rokov sa môže významne zmeniť vzťah medzi ponukou a dopytom," povedal Roček. Krajské mestá si s tým ľahko poradia, zatiaľ čo v stredne veľkých mestách to môže aspoň spomaliť rast cien, keďže predávajúci budú musieť zľaviť z nárokov. "Mnohé mestá s počtom 5000 až 10.000 obyvateľov však nebudú vedieť zvýšenú ponuku absorbovať," upozornil analytik.



V týchto mestách môže ponuka starších bytov na predaj vzrásť aj viac než štvornásobne, čo povedie k výraznému poklesu cien a vlastníci budú mať veľké problémy nehnuteľnosti vôbec predať. Riziko sa podľa Ročka týka najmenej 50 miest, najmä vo východných Čechách, na Vysočine a severnej Morave.



"Je zaujímavé, že štát dotuje výstavbu dostupného bývania v regiónoch a pritom vôbec nesleduje, ako toto môže ovplyvniť ponuku bytov v daných obciach," upozornil Roček. Práve tento rok by mali prvé obce čerpať dotácie alebo zvýhodnené úvery na výstavbu a nákup dostupného nájomného bývania. Štátny fond podpory investícií na tento účel pripravil viac než 7 miliárd Kč (279,52 milióna eur) a podľa ministra pre miestny rozvoj Petra Kulhánka majú obce o program veľký záujem.



