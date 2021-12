Štatisti: Prípravy na jesenné spojené voľby sa začali už v tomto roku

Bratislava 31. decembra (TASR) – S prípravami na vôbec prvé spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov na jeseň 2022 začal Štatistický úrad (ŠÚ) SR už v priebehu končiaceho sa roka. Pre TASR to potvrdil predseda ŠÚ SR Alexander Ballek, podčiarkujúc náročnosť výzvy, ktorú spojené voľby predstavujú.



Poukazuje pritom na to, že samotné komunálne voľby, rozhodujúce o voľbe zástupcov takmer 3000 samospráv sú z hľadiska realizácie a spracovania výsledkov najnáročnejšie spomedzi všetkých druhov volieb. "Teraz sa súčasne budú voliť predsedovia a poslanecké zbory ôsmich samosprávnych krajov. Bude to náročné, pretože pôjde o sumarizáciu výsledkov pre dve odlišné volebné štruktúry," upozorňuje Ballek.



Vysvetľuje ďalej, že volebné okrsky budú spoločné. "Pre komunálne voľby sa však výsledky zosumarizujú v obci/meste a následne v 50 okresných volebných komisiách. Pre krajské voľby sa okrskové výsledky spracujú v približne 100 obvodných komisiách," objasňuje predseda ŠÚ SR.



K poskytnutiu rýchlych a prehľadných priebežných a definitívnych výsledkov má prispieť integrovaný volebný systém, ktorý pred každými voľbami prechádza vylepšeniami a revíziami. "V prvom štvrťroku 2022 zapracujeme zmeny, ktoré vyplynuli zo schválenej novely volebného zákona a začne sa príprava veľmi dôležitého zaškoľovanie zástupcov obcí a miest," avizuje Ballek.



Predseda ŠÚ SR pripomína, že novelizovaný volebný zákon zavádza povinne elektronické spracovanie a zasielanie volebných zápisníc, odpadne teda čakanie na fyzické preberanie dokumentov. "Elektronizácia podľa našich skúseností skráti celkový čas spracovania, zníži i výskyt chýb pri vypĺňaní zápisníc. Na druhej strane zmena zvýši už aj tak nesmierne vysoké nároky na presnosť priebežných výsledkov," konštatuje Ballek.