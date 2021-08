Štatistici: Dovolenkový pobyt si vlani doprialo len 43 % Slovákov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Bratislava 26. augusta (TASR) – Slováci, ktorí pred pandémiou cestovali viackrát do roka, okresali počet ciest a vyberali si takmer výhradne z domácich destinácií. Dovolenkový pobyt si vlani doprialo len 43 % Slovákov. Až 76 % cestovateľov v minulom roku absolvovalo výlučne pobyt na Slovensku, pred koronakrízou to bolo okolo 40 %. Vyplýva to z dát zisťovania o základných ukazovateľoch za dovolenkové a služobné cesty, ktoré aktuálne zverejňuje Štatistický úrad (ŠÚ) SR za rok 2020.Pandémia ochorenia COVID-19 výrazne utlmila cestovanie ľudí na osobný účel. Počet osôb nad 15 rokov, ktoré sa zúčastnili aspoň jednej cesty s prenocovaním, klesol podľa ŠÚ v roku 2020 medziročne o 42 %. Rekreáciu alebo inú formu trávenia voľného času v SR či v zahraničí si tak dopriali len necelé 2 milióny Slovákov, teda 43 % obyvateľov.priblížila hovorkyňa ŠÚ SR Jana Morháčová.Mnohí, ktorí sa cestovania v prvom roku spojenom s pandémiou úplne nevzdali, však nahrádzali cezhraničné cesty domácimi. Preto najvyšší prepad voči roku 2019, až o 84 %, bol v skupine osôb kombinujúcich domáce aj zahraničné cesty s prenocovaním. O 55 % klesol aj počet ľudí, ktorí absolvovali iba zahraničný pobyt. Výrazne nižší medziročný útlm ako sa prejavil v celkovej populácii, bol podľa ŠÚ v kategórii obyvateľov vo veku od 25 do 44 rokov. Ich cestovanie pokleslo o 36 %. Najvýraznejší úbytok bol v kategórii osôb nad 65 rokov, kde sa cestovania vzdala viac ako polovica ľudí, ktorí pred pandémiou ešte cestovali.ŠÚ však poukázal na to, že obavy z cestovania do zahraničia pomohli domácemu cestovnému ruchu.dodala Morháčová. Jeden či viac domácich pobytov absolvovalo 1,5 milióna Slovákov nad 15 rokov. Podiel ľudí, ktorí cestovali na pobyty s prenocovaním len na domácom území, tak vlani dosiahol rekordných 76 %. V rokoch pred pandémiou sa pohyboval na úrovni 40 % až 50 %.Na aktivitách cestovného ruchu sa v minulom roku nezúčastnilo vyše 2,6 milióna obyvateľov SR, čo bolo takmer 57 % populácie staršej ako 15 rokov. Predstavuje to výrazný medziročný nárast o 133 %.poznamenala riaditeľka odboru metodiky a syntézy podnikových štatistík ŠÚ SR Veronika Töröková. V minulých rokoch patrili k hlavným príčinám finančná situácia, samotná motivácia k dovolenke či zdravotné a rodinné dôvody.Najvyšší prírastok osôb, ktoré sa v minulom roku rozhodli necestovať, bol podľa ŠÚ v medziročnom porovnaní vo vekovej skupine mladých ľudí od 15 do 24 rokov a predstavoval vyše 300 %. Na druhom mieste sa v tomto parametri umiestnili obyvatelia Slovenska od 25 do 44 rokov.Úrad podotkol, že výsledky všetkých terénnych zisťovaní v domácnostiach vlani výrazne ovplyvnili opatrenia v súvislosti s pandémiou, kvalitu dát vrátane štatistických odchýlok o cestovnom ruchu ovplyvnil extrémny útlm aktivít v rámci cestovania a sťažené podmienky pri terénnom zisťovaní dát.