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Štatistici: Ekonomická nálada v SR sa v júli 2026 opäť zlepšila
Optimistickejší boli hlavne podnikatelia v priemysle a k miernemu zlepšeniu nálady došlo aj u podnikateľov v obchode.
Autor TASR
Bratislava 30. júla (TASR) - Slovenskí podnikatelia boli v júli 2026 naladení opäť mierne optimistickejšie. Indikátor ekonomického sentimentu (IES) vzrástol o 1,6 bodu na úroveň 99,4. Optimistickejší boli hlavne podnikatelia v priemysle a k miernemu zlepšeniu nálady došlo aj u podnikateľov v obchode. Naopak, výrazne pesimistickejší boli podnikatelia v službách. Negatívne naladení však boli aj v stavebníctve, ale aj spotrebitelia. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Ekonomická nálada bola priaznivejšia aj v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, a to o 2,6 bodu. Za dlhodobým priemerom však naďalej zaostáva, aktuálne o 6,3 bodu.
Indikátor dôvery v priemysle v júli vzrástol o 8,7 bodu na hodnotu dva (zo sezónne očistených údajov). Vývoj indikátora ovplyvnil hlavne rast očakávanej produkcie, a to najmä vo výrobe drevených a papierových výrobkov a zníženie zásob hotových výrobkov, a to hlavne vo výrobe počítačov, elektronických a optických výrobkov.
Sezónne očistený indikátor dôvery v službách v júli klesol o 6 bodov na hodnotu 3,7 bodu. Oproti minulému mesiacu nastalo zhoršenie takmer vo všetkých ukazovateľoch. Pokles zaznamenal dopyt za uplynulé tri mesiace, pričom sa znížili aj očakávania budúceho dopytu, najvýraznejšie vo finančných a poisťovacích činnostiach. Zhoršila sa aj podnikateľská situácia za posledné tri mesiace. Pozitívny vývoj sa zaznamenal pri hodnotení vývoja zamestnanosti.
Indikátor dôvery v obchode za júl stúpol oproti júnu o 1,3 bodu na hodnotu 0. Zlepšenie nastalo v dvoch z troch ukazovateľov indikátora. Respondenti hodnotili pozitívne trend podnikateľských aktivít za posledné tri mesiace, ako aj stav zásob. Podnikateľské aktivity sa zlepšili najmä u respondentov pôsobiacich v oprave a údržbe motorových vozidiel, ako aj v maloobchode s tovarom pre kultúru a rekreáciu v špecializovaných predajniach. Zásoby tovarov sa znížili predovšetkým v predaji motorových vozidiel a v oprave a údržbe motorových vozidiel. Očakávané podnikateľské aktivity boli hodnotené negatívne.
V júli sezónne upravený indikátor dôvery v stavebníctve oproti predchádzajúcemu mesiacu klesol o 2,5 bodu na -7 najmä vplyvom nepriaznivejších hodnotení očakávanej zamestnanosti. Podnikatelia taktiež neočakávajú zmenu vývoja celkovej úrovne objednávok, a to najmä v podnikoch realizujúcich výstavbu budov a inžinierske stavby.
Nálada slovenských spotrebiteľov sa v júli zhoršila len veľmi nepatrne. Hodnota indikátora spotrebiteľskej dôvery (sezónne upravený) bola na úrovni -27,4, oproti predchádzajúcemu mesiacu tak bola horšia len o 0,1 bodu. Za dlhodobým priemerom zaostáva o 7,5 bodu. K zhoršeniu spotrebiteľskej nálady došlo vplyvom negatívnych hodnotení dvoch zo štyroch zložiek indikátora. Spotrebitelia očakávali pesimistickejší vývoj ich financií, a to ako úspor, tak aj celkovej finančnej situácie. Výraznejšiemu poklesu zabránili najmä pozitívnejšie hodnotenia očakávaného vývoja nezamestnanosti a v menšej miere aj hodnotenia budúceho vývoja celkovej hospodárskej situácie.
Ekonomická nálada bola priaznivejšia aj v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, a to o 2,6 bodu. Za dlhodobým priemerom však naďalej zaostáva, aktuálne o 6,3 bodu.
Indikátor dôvery v priemysle v júli vzrástol o 8,7 bodu na hodnotu dva (zo sezónne očistených údajov). Vývoj indikátora ovplyvnil hlavne rast očakávanej produkcie, a to najmä vo výrobe drevených a papierových výrobkov a zníženie zásob hotových výrobkov, a to hlavne vo výrobe počítačov, elektronických a optických výrobkov.
Sezónne očistený indikátor dôvery v službách v júli klesol o 6 bodov na hodnotu 3,7 bodu. Oproti minulému mesiacu nastalo zhoršenie takmer vo všetkých ukazovateľoch. Pokles zaznamenal dopyt za uplynulé tri mesiace, pričom sa znížili aj očakávania budúceho dopytu, najvýraznejšie vo finančných a poisťovacích činnostiach. Zhoršila sa aj podnikateľská situácia za posledné tri mesiace. Pozitívny vývoj sa zaznamenal pri hodnotení vývoja zamestnanosti.
Indikátor dôvery v obchode za júl stúpol oproti júnu o 1,3 bodu na hodnotu 0. Zlepšenie nastalo v dvoch z troch ukazovateľov indikátora. Respondenti hodnotili pozitívne trend podnikateľských aktivít za posledné tri mesiace, ako aj stav zásob. Podnikateľské aktivity sa zlepšili najmä u respondentov pôsobiacich v oprave a údržbe motorových vozidiel, ako aj v maloobchode s tovarom pre kultúru a rekreáciu v špecializovaných predajniach. Zásoby tovarov sa znížili predovšetkým v predaji motorových vozidiel a v oprave a údržbe motorových vozidiel. Očakávané podnikateľské aktivity boli hodnotené negatívne.
V júli sezónne upravený indikátor dôvery v stavebníctve oproti predchádzajúcemu mesiacu klesol o 2,5 bodu na -7 najmä vplyvom nepriaznivejších hodnotení očakávanej zamestnanosti. Podnikatelia taktiež neočakávajú zmenu vývoja celkovej úrovne objednávok, a to najmä v podnikoch realizujúcich výstavbu budov a inžinierske stavby.
Nálada slovenských spotrebiteľov sa v júli zhoršila len veľmi nepatrne. Hodnota indikátora spotrebiteľskej dôvery (sezónne upravený) bola na úrovni -27,4, oproti predchádzajúcemu mesiacu tak bola horšia len o 0,1 bodu. Za dlhodobým priemerom zaostáva o 7,5 bodu. K zhoršeniu spotrebiteľskej nálady došlo vplyvom negatívnych hodnotení dvoch zo štyroch zložiek indikátora. Spotrebitelia očakávali pesimistickejší vývoj ich financií, a to ako úspor, tak aj celkovej finančnej situácie. Výraznejšiemu poklesu zabránili najmä pozitívnejšie hodnotenia očakávaného vývoja nezamestnanosti a v menšej miere aj hodnotenia budúceho vývoja celkovej hospodárskej situácie.