< sekcia Ekonomika
Štatistici: Inflácia v Česku dosiahla v apríli šesťmesačné maximum
Na medzimesačnej báze sa spotrebiteľské ceny zvýšili v apríli o 0,5 %. Aj v tomto prípade to znamená potvrdenie predbežného odhadu zo začiatku mája.
Autor TASR
Praha 13. mája (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Česku zrýchlili v apríli rast na najvyššiu úroveň za posledného pol roka. Uviedol to v stredu Český štatistický úrad (ČSÚ), ktorý zverejnil spresnené údaje. Tie potvrdili predbežný odhad z minulého týždňa. Informovali o tom agentúra DPA a server tradingeconomics.
Spotrebiteľské ceny vzrástli v Česku minulý mesiac medziročne o 2,5 % po 1,9-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. Znamená to potvrdenie predbežných údajov zo 6. mája a najvyššiu infláciu od októbra minulého roka.
Najvýraznejšie sa pod zrýchlenie inflácie podpísali náklady na dopravu. Tie sa zvýšili o 8,7 %, za čím je 24,6-percentný rast cien palív a mazív. Ceny nafty a benzínu dosiahli najvyššiu hodnotu od konca roka 2022.
Rast zaznamenali aj náklady na bývanie a ceny utilít, ceny alkoholu a tabakových výrobkov či náklady na kultúru a rekreáciu. Naopak, ceny potravín a nealkoholických nápojov, ako aj ceny oblečenia a obuvi pokračovali v poklese.
Na medzimesačnej báze sa spotrebiteľské ceny zvýšili v apríli o 0,5 %. Aj v tomto prípade to znamená potvrdenie predbežného odhadu zo začiatku mája.
Spotrebiteľské ceny vzrástli v Česku minulý mesiac medziročne o 2,5 % po 1,9-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. Znamená to potvrdenie predbežných údajov zo 6. mája a najvyššiu infláciu od októbra minulého roka.
Najvýraznejšie sa pod zrýchlenie inflácie podpísali náklady na dopravu. Tie sa zvýšili o 8,7 %, za čím je 24,6-percentný rast cien palív a mazív. Ceny nafty a benzínu dosiahli najvyššiu hodnotu od konca roka 2022.
Rast zaznamenali aj náklady na bývanie a ceny utilít, ceny alkoholu a tabakových výrobkov či náklady na kultúru a rekreáciu. Naopak, ceny potravín a nealkoholických nápojov, ako aj ceny oblečenia a obuvi pokračovali v poklese.
Na medzimesačnej báze sa spotrebiteľské ceny zvýšili v apríli o 0,5 %. Aj v tomto prípade to znamená potvrdenie predbežného odhadu zo začiatku mája.