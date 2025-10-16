< sekcia Ekonomika
Štatistici: Inflácia v Chorvátsku zrýchlila na takmer 2-ročné maximum
Záhreb 16. októbra (TASR) - Miera inflácie v Chorvátsku zrýchlila v septembri na takmer dvojročné maximum. Poukázali na to tento týždeň zverejnené spresnené údaje chorvátskeho štatistického úradu. Ten potvrdil predbežný odhad zo začiatku októbra. Informovali o tom agentúra DPA a portál tradingeconomics.
Spotrebiteľské ceny vzrástli v Chorvátsku v septembri medziročne o 4,2 % po 4,1-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. Údaj je v súlade s predbežným odhadom z 1. októbra. Zároveň predstavuje najvýraznejšiu mieru inflácie v krajine od decembra 2023, v ktorom sa spotrebiteľské ceny zvýšili o 4,5 %.
Najprudšie vzrástli náklady na bývanie a s ním spojené energie. Tie sa zvýšili o 8,8 %. Výrazne rástli aj ceny potravín a nealkoholických nápojov, tempo ich rastu sa však spomalilo. V auguste vzrástli o 6,3 %, v septembri o 5,7 %.
V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v Chorvátsku zvýšili v septembri o 0,4 % po 0,1-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. Aj v tomto prípade spresnené údaje potvrdili predbežný odhad zo začiatku októbra.
