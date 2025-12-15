< sekcia Ekonomika
Štatistici: Miera inflácie v Chorvátsku sa v novembri zrýchlila
Medziročná miera inflácie v Chorvátsku dosiahla v novembri 3,8 % oproti 3,6-percentnej úrovni v predchádzajúcom mesiaci.
Autor TASR
Záhreb 15. decembra (TASR) - Inflácia v Chorvátsku sa v novembri zrýchlila, pod čo sa podpísali najmä výraznejšie náklady na bývanie. Uviedol to v pondelok chorvátsky štatistický úrad, ktorý zverejnil spresnené údaje. Tie potvrdili predbežný odhad zo začiatku decembra. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics.
Medziročná miera inflácie v Chorvátsku dosiahla v novembri 3,8 % oproti 3,6-percentnej úrovni v predchádzajúcom mesiaci. Štatistici tak potvrdili predbežné údaje, ktoré zverejnili 2. decembra.
Za zrýchlením inflácie sú najmä náklady na bývanie a s tým spojené energie. Tie vzrástli o 8,8 %, zatiaľ čo v októbri sa zvýšili o 8,4 %. Ceny rástli rýchlejšie aj v prípade alkoholických nápojov a tabakových výrobkov, ako aj v hoteloch a reštauráciách. Naopak, ceny potravín a nealkoholických nápojov rast zmiernili, a to z októbrových 4,4 % na 4 %.
Na medzimesačnej báze pokračovali spotrebiteľské ceny v Chorvátsku v stabilnom raste. Tak ako v októbri, aj v novembri sa oproti predchádzajúcemu mesiacu zvýšili o 0,6 %. Aj v tomto prípade štatistici potvrdili predbežné údaje.
