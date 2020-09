Štatistici: Počas leta rástol dopyt po cestovnom poistení do hôr

Bratislava 20. septembra (TASR) - Tohtoročná dovolenková sezóna Slovákov bola výrazne ovplyvnená pandémiou nového koronavírusu. Viacero ľudí sa preto rozhodlo stráviť dovolenku doma na Slovensku. Zo štatistík Finportalu vyplýva, že oproti minulej sezóne, dopyt po cestovnom poistení do hôr vzrástol až o 200 %. Najnavštevovanejšou zahraničnou destináciou bolo Chorvátsko.



Z pohľadu poistenia v súvislosti s novým koronavírusom v poistných podmienkach žiadne zásadné zmeny nenastali. "Je potrebné uvedomiť si, že princípom cestovného poistenia je krytie náhodných poistných udalostí. Zákaz vycestovania, či už z politického alebo vojenského stavu, či z dôvodu pandémie, poisťovňa nepovažuje za náhodu. Na tieto situácie existuje určitá výluka. To znamená, ak sa človek rozhodol vycestovať aj napriek tomu, že v niektorých krajinách bola vyhlásená pandémia, a stala sa mu škoda, poistné krytie mu nemuselo byť vyplatené," vysvetlil riaditeľ divízie neživotného poistenia portálu Finportal Peter Jurecký. Niektoré z poisťovní dokonca v čase pandémie, kedy bol zákaz vycestovania, poskytovanie cestovného poistenia úplne obmedzili.



O tom, že Slováci si za tohtoročnú dovolenkovú destináciu častejšie vybrali Slovensko, hovorí aj počet uzatvorených cestovných poistení do hôr. Ten podľa štatistík vzrástol oproti minulému roku až o 200 %. Reagovali na to aj viaceré poisťovne, ktoré tento produkt doplnili do svojho portfólia. "Takéto cestovné poistenie však na rozdiel od bežného cestovného poistenia do zahraničia, ktoré kryje aj liečebné náklady, kryje skôr náklady na záchranu horskej služby," upozornil Jurecký.



V prípade úrazu a potreby privolania Horskej záchrannej služby sa tak mohlo takéto poistenie dovolenkárom zísť. "V prípade, že Slováci trávili čas na horách, konkrétne v pätnástich oblastiach národných parkov a horských území, teda tam, kde pôsobí Horská záchranná služba, sú povinní uhradiť horskej službe náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti, alebo s pátraním, ktoré sa jej týkajú. Tieto náklady môžu byť zaplatené z tzv. poistenia na hory, ktoré ponúkajú viaceré poisťovne," doplnila generálna riaditeľka Slovenskej asociácie poisťovní (SLASPO) Jozefína Žáková.



Ministerstvo zahraničných vecí na svojich webových stránkach pravidelne aktualizuje zoznam rizikových krajín, do ktorých nie je odporúčané vycestovať. Krajiny, ktoré sú označené ako červené, sú tie, na ktoré sa cestovné poistenie, resp. náklady na liečbu v prípade nákazy novým koronavírusom nevzťahuje. V prípade, ak dôjde k nákaze v krajine, ktorá je označená ako zelená, tak v tomto prípade je predpoklad, že poistné krytie bude platiť. V praxi je ale na rozhodnutí konkrétnej poisťovne, či si výluku z poistenia uplatní, alebo sa ju rozhodne nevyužiť, preto je potrebné sa vždy dopredu informovať na aktuálny prístup konkrétnej poisťovne. Ak človek vycestuje do krajiny, ktorá je označená ako zelená, no počas pobytu sa stane červenou, stále je podstatný stav v čase, keď do krajiny vycestoval, vždy však s ohľadom na to, že je potrebné zvážiť ďalšie zotrvanie v krajine.



Poistenie storna sa podľa podmienok poisťovní vzťahuje na náhle nepredvídateľné udalosti. Medzi ne patrí napríklad úraz, choroba, smrť i živelná udalosť. Niektoré poisťovne majú pokrytie ešte širšie. "Napríklad, ak niekto neurobí štátnice, maturitu, či dostane výpoveď z práce," priblížil Jurecký s tým, že toto všetko sú situácie, ktoré sú náhodné a nepredvídateľné. Ak nastane situácia, že sa človek nakazí novým koronavírusom doma na Slovensku, aj to môže byť dôvod, aby si vedel storno zájazdu uplatniť. Odporúčanie nevycestovať z dôvodu pandémie v zahraničí nie je štandardne dôvodom na uplatnenie si plnenia z poistenia storno poplatkov.