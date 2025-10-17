< sekcia Ekonomika
Štatistici pomenovali najväčšie finančné problémy Slovákov
Autor TASR
Bratislava 17. októbra (TASR) - Medzi najväčšie problémy Slovákov patrí neschopnosť zaplatiť si týždňovú dovolenku mimo domu raz za rok, pokryť neočakávané finančné výdavky vo výške 441 eur alebo nahradiť opotrebovaný nábytok novým. Zhodnotil to Štatistický úrad (ŠÚ) SR pri príležitosti Medzinárodného dňa chudoby, ktorý pripadá na piatok 17. októbra.
Problém so zaplatením týždňovej dovolenky mimo domu mala v roku 2024 celkovo tretina ľudí, teda 33,4 %. Neočakávaným finančným výdavkom nedokázalo čeliť 28,2 % a 23,3 % Slovákov nevedelo nahradiť opotrebovaný nábytok novým. Hodnoty týchto troch ukazovateľov sa v porovnaní s rokom 2023 však zlepšili a podiel ľudí pociťujúcich daný nedostatok klesol. Najvýraznejší medziročný pokles o 2,8 percentuálneho bodu (p. b.) nastal pri neschopnosti zaplatenia týždňovej dovolenky.
„Medzi päť najčastejších nedostatkov, ktoré si obyvatelia SR nemôžu dovoliť, ďalej patril problém spojený s možnosťou zabezpečiť si jedlo s mäsom, kuraťom, rybou alebo vegetariánskou obdobou každý druhý deň. Tento nedostatok sa dotýkal 17,1 % obyvateľov. Následne 11 % obyvateľov uvádzalo, že si ich domácnosť nemôže dovoliť automobil,“ uviedol úrad.
Takmer desať percent Slovákov žije tiež v domácnostiach, ktoré si finančne nemôžu dovoliť každý deň utratiť malú sumu peňazí na seba, a to bez toho, aby bolo potrebné sa s niekým poradiť. Rovnako viac ako osem percent ľudí si nemôže finančne dovoliť udržiavať doma primerané teplo, prípadne má nedoplatky spojené s hypotékou či nájomným, úhradou za energie, splácaním pôžičiek alebo nákupov na splátky.
V prípade regiónov má problém so zaplatením týždňovej dovolenky aspoň raz za rok necelých 15 % obyvateľov Bratislavského kraja, zatiaľ čo v Prešovskom a Banskobystrickom kraji je to viac ako 40 %. S nedoplatkami spojenými s hypotékou, nájomným, energiami alebo splácaním pôžičiek malo problém v Banskobystrickom kraji takmer 15 % obyvateľov a v Prešovskom kraji 19 %. Čo je až šesťnásobne vyšší podiel v porovnaní s Bratislavským krajom, kde to boli len necelé tri percentá. Finančné ťažkosti spojené s udržiavaním primeraného tepla v byte či dome pociťuje v Bratislavskom kraji necelé jedno percento ľudí, avšak v Prešovskom kraji je to až každý šiesty obyvateľ, teda vyše 19 %.
ŠÚ ozrejmil, že v rámci chudoby sa sleduje aj miera závažnej materiálnej a sociálnej deprivácie, čo je podiel osôb, ktorí čelia aspoň siedmim z trinástich vynútených nedostatkov. V SR túto mieru pociťovalo vlani 7,6 % ľudí, teda takmer 408.000. Medziročne ide tak o mierne zvýšenie o 0,6 p. b. Najvyššia miera závažnej materiálnej a sociálnej deprivácie bola zaznamenaná v Prešovskom kraji so 16 % podielom a Banskobystrickom kraji s 13 %. V Bratislavskom kraji bola táto miera nižšia ako dve percentá, v ostatných regiónoch dosahovala pod desať percent.
