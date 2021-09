Štatistici: Rast cien v auguste pokračoval, inflácia dosiahla 3,8 %

Bratislava 14. septembra (TASR) - Rast cien pokračoval aj v auguste, medziročná inflácia dosiahla až 3,8 %. Informoval o tom v utorok Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Je to najvyššia hodnota od októbra 2012, teda za posledných takmer deväť rokov. Infláciu opäť ťahali nahor vyššie ceny za dopravu, imputované nájomné ovplyvňované cenami stavebných materiálov a dynamicky rastúce ceny potravín.



Štatistici vyzdvihli, že kým zo začiatku roka ceny bývania a energií tlmili rast cien, v druhej polovici roka ho už naopak podporujú. Zdražovanie stavebných materiálov totiž už prekrylo efekt zlacnenia energií v úvode roka. "K tomu sa pridali drahšie palivá s medziročným rastom už štvrtý mesiac nad úrovňou 20 %. Aktuálne v auguste poskočili aj ceny potravín a medziročne boli vyššie o 3,7 % (najviac od júna 2020), a to vplyvom rastu tých zložiek, ktoré narástli medzimesačne, a to najmä ceny chleba a obilnín, mlieka, syrov a vajec ako aj mäsa," poznamenali štatistici. Najvýraznejší vplyv na celkový rast v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom mali ceny váhovo menej dôležitých položiek ako nábytok, pohonné látky a výrobky osobnej starostlivosti.



Medzimesačne ceny vzrástli o 0,4 %, tempo rastu sa však spomaľovalo a bolo najmiernejšie za posledné štyri mesiace. Najvýznamnejšie k medzimesačnému rastu cien prispeli drahší nábytok, bytové zariadenia a bežná údržba (nárast o 1,1 %). Oproti júlu však zdražela aj doprava (o jedno percento). Zdraželi aj rozličné tovary a služby (o 0,8 %), kam patria napríklad predmety na osobnú hygienu. Naďalej rástlo aj tzv. imputované nájomné, ktoré zohľadňuje náklady na vlastné bývanie, a to medzimesačne o 1,6 %.



Naopak, medzimesačné zdražovanie tlmili potraviny a nealkoholické nápoje (pokles o 0,1 %). Potraviny ako chlieb, obilniny, mlieko, syry, vajcia, mäso, oleje a tuky zdraželi, ovocie a zelenina zase zlacneli, v súhrne si však potraviny ako celok udržali júlovú úroveň.



Index spotrebiteľských cien sa v auguste oproti júlu zvýšil v domácnostiach zamestnancov, v domácnostiach dôchodcov zhodne o 0,4 %, v nízkopríjmových domácnostiach o 0,3 %.



V medziročnom porovnaní rástli ceny vo všetkých odboroch, napríklad v bývaní o 2,2 %. Najviac v tomto segmente zdraželi položky imputované nájomné (o 8,6 %) a údržba či oprava obydlia (o 7,4 %).



Potraviny a nealkoholické nápoje medziročne zdraželi o 3,7 %, a to vo všetkých deviatich triedach. Najvýraznejšie zdražela zelenina (o 12,9 %), mäso (o 2,4 %), chlieb a obilniny (o 2,5 %), ako aj mlieko, syry a vajcia (o 2,3 %).



V doprave boli ceny medziročne vyššie o 11,1 %. Najviac zdraželi ceny palív a mazadiel (o 22,1 %).



Šiesty mesiac po sebe ovplyvňuje infláciu v medziročnom porovnaní aj rast cien tabakových výrobkov po úprave daní (o 16,5 %) a v auguste tiež vyššie ceny alkoholických nápojov, hlavne destilátov.



V menšej miere k úrovni inflácie prispeli medziročne vyššie ceny nábytku, zariadení aj podlahovín (6,8 %), pokračujúci rast cien za noviny, knihy a kancelárske potreby o 6,6 % aj za dovolenkové zájazdy o 4,9 %.



Index spotrebiteľských cien sa v auguste medziročne zvýšil za domácnosti zamestnancov o 3,8 %,za domácnosti dôchodcov o 3,9 %, za nízkopríjmové domácnosti o 3,6 %.



"V súhrne za osem mesiacov roka 2021 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2020 sa spotrebiteľské ceny zvýšili o 2,1 %. Medziročne sa index spotrebiteľských cien zvýšil za domácnosti zamestnancov o 2,2 %, za nízkopríjmové domácnosti o dve percentá, za domácnosti dôchodcov o 1,9 %," uzavreli štatistici.