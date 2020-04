Štatistici: Saldo zahraničného obchodu bolo vo februári 2020 aktívne

Bratislava 9. apríla (TASR) - Vo februári 2020 dosiahol celkový vývoz tovaru zo SR hodnotu 6,601 miliardy eur, pri medziročnom poklese o 1,1 %. Celkový dovoz tovaru do SR sa zvýšil o 2,1 % na 6,528 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v hodnote 73 miliónov eur, teda bolo o 208,6 milióna eur nižšie ako v rovnakom období minulého roku. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Za január a február 2020 sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku znížil celkový vývoz tovaru o 1,5 % na 13,204 miliardy eur a celkový dovoz sa zvýšil o 0,8 % na 13,078 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne vo výške 126,4 milióna eur, teda bolo o 306,7 milióna eur nižšie ako v rovnakom období minulého roku.



Vývoz do členských štátov EÚ v januári a februári 2020 oproti rovnakému obdobiu minulého roku klesol o 0,1 %, z celkového vývozu tvoril podiel 79,4 %. Dovoz z členských štátov EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 66,9 %, medziročne vzrástol o 4,6 %.



Vývoz do nečlenských krajín EÚ v januári a februári 2020 oproti rovnakému obdobiu minulého roku klesol o 6,6 %, z celkového vývozu tvoril podiel 20,6 %. Dovoz z nečlenských krajín EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 33,1 %, medziročne klesol o 6,2 %.



Najviac obchodovaná trieda v zahraničnom obchode SR boli stroje a prepravné zariadenia s podielom 63,1 % na celkovom vývoze a 50,5 % na celkovom dovoze.



Po sezónnom očistení údajov dosiahol vo februári 2020 celkový vývoz tovaru hodnotu 6,822 miliardy eur, pri medziročnom raste o 0,3 %. Celkový dovoz tovaru sa znížil o 0,2 % na 6,620 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne na úrovni 201,3 milióna eur, teda bolo o 32,5 milióna eur vyššie ako vo februári 2019.



Priemyselná produkcia vo februári 2020 medziročne klesla o 1,5 %

Priemyselná produkcia, po raste v predchádzajúcom mesiaci, vo februári 2020 medziročne znovu klesla o 1,5 %. Vývoj ovplyvnil pokles v priemyselnej výrobe o 3 % a rast v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 5,8 % a v ťažbe a dobývaní o 17,9 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia vo februári 2020 oproti januáru 2020 znížila o 0,7 %.



Od začiatku roka 2020 klesla priemyselná produkcia medziročne o 0,5 %, v tom v priemyselnej výrobe o 1,8 %. Produkcia vzrástla v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 5,7 % a v ťažbe a dobývaní o 17,3 %.



Ceny pohonných látok sa v 14. týždni znížili

Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 14. týždni 2020 v porovnaní s cenami v 13. týždni 2020 ovplyvnili nižšie ceny 95-oktánového a 98-oktánového benzínu, skvapalneného plynu (LPG), motorovej nafty a stlačeného plynu (CNG). Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



V 14. týždni 2020 v porovnaní s 13. týždňom 2020 sa znížili ceny 95-oktánového benzínu o 0,020 eura alebo o 1,73 % na 1,136 eura, 98- oktánového benzínu o 0,012 eura alebo o 0,90 % na 1,318 eura, LPG o 0,012 eura alebo o 2,19 % na 0,536 eura, motorovej nafty o 0,010 eura alebo o 0,93 % na 1,070 eura a CNG o 0,059 eura alebo o 4,92 % na 1,139 eura.



Stavebná produkcia vo februári 2020 rástla druhý mesiac po sebe

Stavebná produkcia vo februári tohto roka rástla už druhý mesiac po sebe. Informoval o tom vo štvrtok Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Medziročne sa zvýšila o 7,6 %, teda na 352,4 milióna eur. Po zohľadnení sezónnych vplyvov bola februárová stavebná produkcia o 1,3 % vyššia ako v januári.



Produkcia stavebných firiem v tuzemsku sa vo februári medziročne zvýšila o 4,9 % a dosiahla tak úroveň 323,3 milióna eur. Vývoj tuzemskej produkcie podľa ŠÚ SR ovplyvnilo medziročné zvýšenie novej výstavby, vrátane modernizácií a rekonštrukcií (o 4,1 %) a opráv a údržby (o 5 %). Produkcia realizovaná stavebnými firmami v zahraničí sa medziročne zvýšila o 50,6 %. Jej podiel na celkovom objeme produkcie tvoril 8,2 %.



Väčšinu februárovej stavebnej produkcie (70,4 %) tvorila nová výstavba, vrátane modernizácií a rekonštrukcií. Podiel prác na opravách a údržbe tvoril 27,1 %. Z pohľadu výrobného zamerania sa zvýšila výstavba na budovách (o 7,7 %). Znížili sa však práce na inžinierskych stavbách, a to o tri percentá. Z celkového objemu tuzemskej produkcie tvorili 24,3 %.



Za prvé dva mesiace tohto roka v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa stavebná produkcia zvýšila o 7,2 %, dosiahla tak objem 663,1 milióna eur.



Produkcia realizovaná v tuzemsku vzrástla o 5,3 % na 611,2 mil. eur. Zvýšil sa objem stavebných prác na opravách a údržbe o 6,2 % a dosiahol tak úroveň 171,8 milióna eur. Práce na novej výstavbe, vrátane modernizácií a rekonštrukcií, sa zvýšili o 3,9 %, teda na úroveň 422,7 mil. eur. Produkcia v zahraničí sa zvýšila o 37,8 %.



Znížil sa však podiel novej výstavby, vrátane modernizácií a rekonštrukcií, v štruktúre tuzemskej produkcie, a to na 69,2 %. Práce na opravách a údržbe tvorili 28,1-percentný podiel.



Saldo zahraničného obchodu SR bolo v januári 2020 aktívne

Saldo zahraničného obchodu v januári 2020 bolo aktívne v hodnote 53,4 milióna eur, teda bolo o 98,1 milióna eur nižšie ako v januári 2019. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ SR.



Najvyššie aktívne saldo mala Slovenská republika s Nemeckom (520,7 milióna eur), Spojeným kráľovstvom (293,6 milióna eur), Francúzskom (259,3 milióna eur), Poľskom (173,1 milióna eur), Rakúskom (162,3 milióna eur), Talianskom (129,3 milióna eur), Českou republikou (100,2 milióna eur), Španielskom (98 miliónov eur) a Maďarskom (91,5 milióna eur).



Najväčšie pasívne saldo bolo s Kórejskou republikou (365,7 milióna eur), Ruskou federáciou (343,1 milióna eur), Čínou (332 miliónov eur), Vietnamom (244,7 milióna eur), Malajziou (40,5 milióna eur), Taiwanom (32,6 milióna eur) a Japonskom (31,3 milióna eur).



Zo Slovenskej republiky sa vyviezol tovar v hodnote 6,604 miliardy eur. V porovnaní s januárom 2019 klesol celkový vývoz o 2 %.



V rámci najvýznamnejších obchodných partnerov vzrástol vývoz do Nemecka o 0,2 %, Francúzska o 23,7 % a Spojeného kráľovstva o 18,7 %. Znížil sa vývoz do Českej republiky o 7,4 %, Maďarska o 1,5 %, Rakúska o 5,8 %, Talianska o 13,4 %, Španielska o 0,6 %, Spojených štátov amerických o 42,1 %, Rumunska o 12,2 %, Holandska o 10,4 % a Ruskej federácie o 10,1 %. Medziročne nezmenený ostal vývoz do Poľska.



Z pohľadu hlavných ekonomických zoskupení sa znížil vývoz do krajín EÚ o 1 % - tvoril 80 % celkového vývozu SR a do krajín OECD o 1,9 % - na celkovom vývoze SR sa podieľal 88,7 %.



Do Slovenskej republiky sa doviezol tovar v hodnote 6,550 miliardy eur, pri medziročnom poklese o 0,5 %.



Vo vzťahu k najvýznamnejším obchodným partnerom vzrástol dovoz z Číny o 7,6 %, Kórejskej republiky o 1,3 %, Maďarska o 6 % a Francúzska o 22,7 %. Klesol dovoz z Nemecka o 6,9 %, Českej republiky o 11,6 %, Ruskej federácie o 16,8 %, Poľska o 4,7 %, Vietnamu o 24,4 %, Rakúska o 0,7 % a Talianska o 13,3 %.



Z hľadiska hlavných ekonomických zoskupení sa oproti rovnakému obdobiu roku 2019 zvýšil dovoz z krajín EÚ o 2,1 % - tvoril 64,6 % z celkového dovozu a z krajín OECD klesol o 4,3 % - na celkovom dovoze SR sa podieľal 62 %.