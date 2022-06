Štatistici: Talianska ekonomika porastie tento rok podstatne pomalšie

Rím 7. júna (TASR) - Rast talianskej ekonomiky bude tento rok omnoho slabší, než sa čakalo pred polrokom. Uviedol to v utorok taliansky štatistický úrad ISTAT, podľa ktorého vyhliadky zhoršili vysoké ceny surovín a vojna na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Podľa najnovšej prognózy ISTAT by taliansky hrubý domáci produkt (HDP) mal v roku 2022 vzrásť o 2,8 %. V predchádzajúcej prognóze z decembra štatistici počítali s tohtoročným rastom o 4,7 %. Na budúci rok predpokladá ISTAT ďalšie spomalenie rastu na 1,9 %.



"Vyhliadky na najbližšie mesiace do veľkej miery ovplyvňujú výrazné riziká spojené s ďalším rastom cien, poklesom medzinárodného obchodu a s rastom úrokových sadzieb," uviedol ISTAT. Zároveň dodal, že počíta s výrazným zhoršením očakávaní firiem aj domácností.



Najnovší odhad ISTAT tak klesol pod prognózu vlády, podľa ktorej by talianska ekonomika mala tento rok vzrásť o 3,1 %. Aj na budúci rok je odhad ISTAT pesimistickejší, keďže vláda počíta s budúcoročným rastom na úrovni 2,4 %.



Viaceré inštitúcie a organizácie sú pritom ešte pesimistickejšie. Medzinárodný menový fond (MMF) očakáva tento rok rast talianskej ekonomiky o 2,3 % a združenie zamestnávateľov Confindustria počíta v tomto roku s rastom iba na úrovni 1,9 %.



ISTAT však zlepšil odhad vývoja na pracovnom trhu. V decembrovej prognóze uvádzal tohtoročnú nezamestnanosť na úrovni 9,3 %, teraz očakáva, že dosiahne 8,4 %. V budúcom roku počíta s ďalším poklesom nezamestnanosti na 8,2 %. V apríli dosiahla nezamestnanosť v Taliansku 8,4 %, rovnakú úroveň ako v predchádzajúcom mesiaci.