Štatistický úrad: Chudoba alebo vlani ohrozovali 888.000 obyvateľov

Bratislava 17. októbra (TASR) - Chudoba alebo sociálne vylúčenie na Slovensku v roku 2022 ohrozovali 888.000 obyvateľov. Informoval o tom v utorok Štatistický úrad (ŠÚ) SR pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti chudobe.



Na Slovensku čelilo chudobe alebo sociálnemu vylúčeniu vlani celkovo 16,5 % obyvateľov. Počet aj podiel osôb, ktoré boli v roku 2022 ohrozené rizikom chudoby alebo sociálneho vylúčenia, medziročne stúpol o 47.000 osôb, respektíve o 0,9 percentuálneho bodu (p. b.). V roku 2021 bolo chudobou alebo sociálnym vylúčením ohrozených len 15,6 % obyvateľov.



Z hľadiska vývoja v čase podiel obyvateľov ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením na Slovensku do roku 2020 klesal. V roku 2015 bolo na Slovensku ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením 907.000 osôb. Do roku 2020 sa počet týchto ľudí znížil o vyše 250.000. Situácia sa však od roku 2020 v dôsledku pandémie COVID-19 a nárastu medziročnej inflácie postupne zhoršuje.



Spomedzi troch dimenzií chudoby alebo sociálneho vylúčenia je na Slovensku najviac ľudí ohrozených tzv. príjmovou chudobou. Ide o obyvateľov, ktorí žijú v domácnostiach s nižšími príjmami, ako je národná hranica chudoby. V roku 2022 bola táto hranica stanovená pre jednočlennú domácnosť na rok 5291 eur, čo predstavuje sumu približne 441 eur na mesiac.



Druhá dimenzia chudoby - závažná materiálna a sociálna deprivácia - vyjadruje, čo si domácnosti obyvateľov nemôžu dovoliť. Celkovo bolo touto dimenziou chudoby ohrozených 6,3 %, teda 338.000 obyvateľov SR.



Tretia dimenzia chudoby - veľmi nízka intenzita práce - zasahovala v minulom roku 3 % obyvateľov, teda 161.000 osôb. Ide o podiel ľudí žijúci v domácnostiach, ktorí odpracovali menej ako pätinu z celoročného pracovného potenciálu jej členov. Počet osôb ohrozených týmto prejavom chudoby sa medziročne znížil, v roku 2021 to bolo 3,8 % obyvateľov SR.



Počet a podiel obyvateľov ohrozených súhrnným ukazovateľom - chudobou alebo sociálnym vylúčením - sa v rámci regiónov Slovenska zásadne líši a platilo to aj na rok 2022. Najvyšší podiel ohrozených osôb bol v Prešovskom kraji, chudobe čelil približne každý štvrtý obyvateľa kraja (25,2 %). Nadpriemerný podiel chudobných bol aj v Banskobystrickom kraji (22,0 %) a Košickom kraji (21,0 %). Naopak, najnižší podiel obyvateľov ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením majú dlhodobo Bratislavský kraj (10,9 % obyvateľov regiónu) a Trnavský kraj (11,9 %).



Situácia sa medziročne zhoršila vo väčšine regiónov Slovenska s výnimkou dvoch krajov. Celkový podiel ľudí ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením v roku 2022 medziročne klesol v Žilinskom kraji, a to zo 14,4 % (rok 2021) na 12,6 % (rok 2022), v prípade Banskobystrického kraja to bol pokles z 24,6 % na 22,0 %.