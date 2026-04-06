Štatistický úrad: Denná spotreba vody dosiahla 107 litrov na obyvateľa
Autor TASR
Bratislava 6. apríla (TASR) - Vyvrcholením veľkonočných sviatkov je Veľkonočný pondelok spojený s tradičnou šibačkou a oblievačkou. Denná spotreba pitnej vody v roku 2024 dosiahla v priemere 107 litrov na obyvateľa. Uviedol to Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
K sviatočnej odmene neodmysliteľne patria podľa štatistikov aj čokoláda a čokoládové cukrovinky, ich spotreba predstavovala približne 35 gramov na osobu denne (12,7 kg ročne). Pri februárových nákupoch potešila podľa ŠÚ SR nižšia cena mliečnej čokolády (v priemere 1,57 eura), a to medzimesačne aj medziročne.
Súčasťou sviatočných tradícií zostáva aj konzumácia alkoholu, obyvateľ SR v roku 2024 spotreboval 7,5 litra 40-percentných liehovín za rok. V prepočte to predstavuje malý pohárik (0,2 dcl) denne. Spotreba medziročne mierne klesla, za posledných päť rokov sa udržuje medzi 7 a 9 litrami za rok.
