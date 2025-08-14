< sekcia Ekonomika
Štatistický úrad: HDP v 2. štvrťroku 2025 medziročne vzrástol o 0,4 %
Rast hrubého domáceho produktu v stálych cenách bol v 2. štvrťroku 2025 podporený domácim dopytom.
Autor TASR
Bratislava 14. augusta (TASR) – Hrubý domáci produkt (HDP) v stálych cenách v 2. štvrťroku 2025 medziročne vzrástol o 0,4 %, čo bolo nižšie tempo ako v prvom štvrťroku, keď rast dosiahol 0,9 %. Po očistení výsledkov o sezónne vplyvy HDP medziročne vzrástol o 0,6 % a v porovnaní s prvým štvrťrokom 2025 sa zvýšil o 0,1 %. Vyplýva to z údajov zverejnených Štatistickým úradom (ŠÚ) SR ako rýchly odhad HDP za druhý štvrťrok.
Počas druhého štvrťroka 2025 sa vytvoril HDP v bežných cenách v objeme 34,4 miliardy eur, čo predstavovalo medziročne nominálny nárast o takmer 1,7 miliardy eur. Po prepočte do stálych cien HDP bol 26,2 miliardy eur a medziročný rast tak dosiahol necelých 100 miliónov eur.
Rast hrubého domáceho produktu v stálych cenách bol v 2. štvrťroku 2025 podporený domácim dopytom. V pluse ho podržali rastúce investície aj spotreba domácností.
Celková zamestnanosť v referenčnom období dosiahla 2,429 milióna osôb a medziročne sa zvýšila o 0,1 %. Po očistení o sezónne vplyvy počet zamestnaných medziročne vzrástol o 0,1 % a medzikvartálne (v porovnaní s 1. štvrťrokom 2025) o 0,2 %.
