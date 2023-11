Štatistický úrad: HDP v 3. štvrťroku 2023 medziročne vzrástol o 1,1 %

Bratislava 14. novembra (TASR) - Hrubý domáci produkt (HDP) v stálych cenách v treťom štvrťroku 2023 medziročne vzrástol o 1,1 %. Po očistení výsledkov o sezónne vplyvy sa HDP medziročne zvýšil o 1,1 % a medzikvartálne o 0,2 %. Vyplýva to z rýchleho odhadu HDP a zamestnanosti, ktorý zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Počas tretieho štvrťroka 2023 sa vytvoril HDP v bežných cenách v objeme 32,2 miliardy eur, čo predstavovalo medziročne nárast o 3,2 miliardy eur. Po prepočte do stálych cien HDP dosiahol 24,4 miliardy eur a medziročný rast v stálych cenách tak predstavoval 266 miliónov eur.



Rast slovenskej ekonomiky bol podporený predovšetkým kladným saldom zahraničného obchodu. Naopak, domáci dopyt medziročne poklesol, a to zásluhou pretrvávania útlmu konečnej spotreby domácností a poklesom stavu zásob.



Celková zamestnanosť v referenčnom období dosiahla 2,437 milióna osôb a medziročne sa zvýšila o 0,2 %. Po očistení o sezónne vplyvy počet zamestnaných v porovnaní s 3. štvrťrokom 2022 vzrástol o 0,2 % a medzikvartálne (v porovnaní s 2. štvrťrokom 2023) o 0,1 %.



ŠÚ SR dodal, že údaje k HDP a zamestnanosti budú spresnené a zverejnené vrátane štruktúr jednotlivých ukazovateľov na základe ďalších dostupných štatistických a administratívnych údajov 5. decembra 2023.