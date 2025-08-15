< sekcia Ekonomika
Štatistický úrad: Inflácia sa opäť zvýšila, v júli dosiahla 4,4 %
Autor TASR
Bratislava 15. augusta (TASR) - Spotrebiteľské ceny na Slovensku boli v júli medziročne vyššie o 4,4 %, čo bola najvyššia hodnota inflácie za posledných 19 mesiacov. Ceny v medziročnom porovnaní vzrástli vo všetkých 12 odboroch, a to od 1,5 % v odbore doprava po 10 % v odbore vzdelávanie. V júni bola inflácia o 0,1 percentuálneho bodu nižšia. V piatok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Významný vplyv na medziročný vývoj inflácie malo zdraženie v odbore potraviny a nealkoholické nápoje. Ceny potravín vzrástli o 3,1 % a zvýšili sa v siedmich z deviatich potravinových zložiek od 0,7 % za chlieb s obilninami po 14,6 % za oleje s tukmi. Výrazné zdynamizovanie rastu nad úroveň 10 % zaznamenali ceny mlieka so syrmi a vajcami a tiež ovocie. Naopak, lacnejšie bolo mäso (-1,6 %) a zelenina (-3,7 %).
Vyšší rast cien naďalej evidovali nealkoholické nápoje, a to o 19,2 %. Dvojciferný nárast si udržujú počas celého roka, aktuálne dosiahli najvyššiu hodnotu od mája 2023. Drahšie boli minerálne vody s nealko nápojmi a šťavami (+18,3 %), ako aj káva s čajom a kakaom, ktoré v júli zaznamenali svoje historické maximum (+20,5 %).
Vyššie ceny si vytrvalo udržuje odbor reštaurácie a hotely, aktuálne o 9,5 %. Vyššie boli ceny za stravovacie aj ubytovacie služby. Dovolenková sezóna tiež priniesla medziročné zdraženie poistenia či sociálnych služieb v odbore rozličné tovary a služby (+6,3 %).
Výraznejšie vyššie ceny boli aj v odbore alkoholické nápoje a tabak, v júli o 6,7 %. Rast cien vína dosiahol svoje historické maximum, v júli tohto roka bolo drahšie až o 16 %. Spotrebitelia si priplatili aj za destiláty, pivo a tabak.
Odbor bývanie, voda, energie, plyn zaznamenal medziročný nárast o 2,7 %. V rámci odboru nábytok so zariadením a údržbou domácnosti boli medziročne vyššie ceny v priemere o 3,2 %, ide najmä o tovary a služby na údržbu domácností.
Medzimesačne, v porovnaní s júnom tohto roka, vzrástli ceny v ôsmich z celkovo 12 odborov v rozmedzí od 0,1 % za nábytok so zariadením domácnosti, rovnako aj za zdravie, až do 1,2 % za alkoholické nápoje s tabakom. V dvoch odboroch - pošty a spoje, vzdelávanie - ostali ceny nezmenené. Pokles cien zaznamenali dva odbory, a to odevy s obuvou o 0,6 % a doprava o 0,3 %.
Pri júlovej úhrnnej miere medziročnej inflácie 4,4 % dosiahla jadrová inflácia hodnotu 3,6 % a čistá inflácia hodnotu 3,2 %. Medzimesačne dosiahla jadrová inflácia aj čistá inflácia zhodne hodnotu 0,4 %. V piatok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Jadrová inflácia sleduje rast cenovej hladiny po vylúčení vplyvu zmien regulovaných cien a iných administratívnych opatrení. Čistá inflácia je jadrová inflácia bez zmien cien potravín.
Spotrebiteľské ceny jednotlivých druhov pohonných látok zaznamenali na začiatku augusta rôznorodý vývoj. Benzíny medzitýždňovo zdraželi a ich aktuálna cena bola najvyššia za ostatných šesť týždňov. Základná motorová nafta aktuálne zlacnela po štyroch týždňoch zdražovania. Ceny plynov stagnovali alebo mierne klesli. V piatok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Najpoužívanejší 95-oktánový benzín zdražel o 1,2 centa na 1,524 eura za liter, cena 98-oktánového benzínu sa zvýšila o 0,4 centa na 1,716 eura za liter. Motorová nafta sa po zlacnení o 1,9 centa predávala za 1,465 eura za liter.
Aktuálne ceny benzínov boli naďalej nižšie ako vlani, 95-oktánový benzín o 3,1 % a prémiové benzíny o 1,9 %. Ceny jednotlivých druhov nafty boli približne rovnaké ako pred rokom, aktuálne medzitýždňové zlacnenie ich síce posunulo pod hodnoty z minulého roka, ale išlo iba o veľmi mierny posun.
Ceny plynov sa oproti predchádzajúcemu týždňu upravovali iba kozmeticky. Cena skvapalneného ropného plynu (LPG) klesla o 0,3 centa na 0,687 eura za liter a skvapalnený zemný plyn (LNG) zlacnel o 0,1 centa na 1,488 eura za kilogram. Cena stlačeného zemného plynu (CNG) stagnovala na úrovni 1,660 eura.
Cena sa dlhodobo nemenila pri alternatívnom plyne bioLNG, posledný mesiac stál 1,725 eura za kilogram. Vodík bol na stabilnej cene 21,60 eura za kilogram a cena elektrickej energie slúžiacej na nabíjanie elektromobilov bola 0,41 eura za 1 kWh (striedavý prúd).
Oproti predchádzajúcemu roku bola cena plynu CNG vyššia o 3,6 %, LNG sa predával lacnejšie o 7,5 % a LPG stál menej o 3,6 %. Cena ekologického plynu bioLNG bola nižšia o 26,3 %.
