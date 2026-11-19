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Štatistický úrad: Milióny Nemcov nemohli vlani dostatočne kúriť
Rast cien v súčasnosti v Nemecku najviac pociťujú ľudia používajúci vykurovací olej.
Autor TASR
Wiesbaden 19. novembra (TASR) - Teplý domov nie je pre mnohých ľudí v Nemecku samozrejmosťou. V minulom roku 4,7 milióna ľudí, čiže 5,7 % populácie, uviedlo, že si z finančných dôvodov nedokážu dom alebo byt dostatočne vykurovať. Ide však o zlepšenie v porovnaní s rokom 2024, keď sa takto vyjadrilo 6,3 % obyvateľov Nemecka. Uviedol to vo štvrtok nemecký štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Zároveň je situácia vo vykurovaní domácností v Nemecku lepšia v porovnaní s priemerom za celú Európsku úniu. Nedostatok financií na kúrenie totiž pociťuje 8,8 % obyvateľov Únie. Najvýraznejšie je to v Grécku (18,1 %) a Španielsku (15,9 %). Najmenej na kúrení musia šetriť vo Fínsku (2,6 %) a v Poľsku (3,2 %).
Rast cien v súčasnosti v Nemecku najviac pociťujú ľudia používajúci vykurovací olej. Ceny ľahkého vykurovacieho oleja totiž boli k októbru o 84,5 % vyššie ako vlani. Ceny dreva, peliet a iných tuhých palív vzrástli o 14,5 %. Plyn však medziročne o 1,2 % zlacnel.
Zároveň je situácia vo vykurovaní domácností v Nemecku lepšia v porovnaní s priemerom za celú Európsku úniu. Nedostatok financií na kúrenie totiž pociťuje 8,8 % obyvateľov Únie. Najvýraznejšie je to v Grécku (18,1 %) a Španielsku (15,9 %). Najmenej na kúrení musia šetriť vo Fínsku (2,6 %) a v Poľsku (3,2 %).
Rast cien v súčasnosti v Nemecku najviac pociťujú ľudia používajúci vykurovací olej. Ceny ľahkého vykurovacieho oleja totiž boli k októbru o 84,5 % vyššie ako vlani. Ceny dreva, peliet a iných tuhých palív vzrástli o 14,5 %. Plyn však medziročne o 1,2 % zlacnel.