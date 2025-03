Štatistický úrad: Nominálna mzda rástla vo všetkých odvetviach

Bratislava 13. marca (TASR) - Priemerná nominálna mesačná mzda v januári 2025 medziročne rástla vo všetkých desiatich mesačne sledovaných odvetviach. Tempo rastu dosahovalo od 4,2 % vo vybraných trhových službách do 13,4 % v predaji a oprave motorových vozidiel. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Reálny rast (po očistení o vplyv inflácie) sa pohyboval v rozpätí od 0,3 % vo vybraných trhových službách do 9,1 % v predaji a oprave motorových vozidiel. Vyšší reálny rast v intervale od 4,4 % do 5,6 % sa prejavil celkovo v štyroch odvetviach - v stavebníctve, ubytovaní, taktiež v maloobchode, ako aj v reštauráciách s pohostinstvami.



Zamestnanosť v januári 2025 bola medziročne vyššia v štyroch z desiatich mesačne sledovaných odvetví, v šiestich odvetviach sa znížila. Vývoj počtu zamestnaných osôb sa pohyboval od -3,7 % v predaji a oprave vozidiel do +2,3 % v ubytovaní.