Štatistický úrad: Podiel cudzincov na celkovej návštevnosti SR rastie

Bratislava 22. decembra (TASR) - Podiel cudzincov na celkovej návštevnosti SR rastie, v októbri bol najvyšší od marca minulého roka. Návštevnosť medziročne vzrástla o viac ako dvojnásobok. K dosiahnutiu hodnôt z októbra 2019 však stále chýbala polovica klientely. Podiel hostí zo zahraničia po mnohých mesiacoch dosiahol takmer 29 %. Informoval o tom v stredu Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



V októbri navštívilo ubytovacie zariadenia cestovného ruchu na Slovensku takmer 285.000 osôb. Medziročne sa celkový počet hostí zvýšil o viac ako dvojnásobok, pričom dynamickejšie rástli počty cudzincov. Prišlo ich štyrikrát viac ako v októbri pred rokom.



Situáciu minulý rok v októbri však výrazne ovplyvnila druhá vlna pandémie nového koronavírusu a celkový počet hostí sa radikálne prepadol.



Hostia strávili v októbri 782.000 nocí v ubytovacích zariadeniach. Medziročne ich počet vzrástol 1,7-násobne, ale v období pred pandémiou nového koronavírusu to bolo 1,4 milióna nocí. Naďalej väčšinu hostí počas októbra tvorili domáci turisti, predstavovali 71,3 % podiel na celkovej návštevnosti v hoteloch, penziónoch a ďalších ubytovacích zariadeniach SR.



Počas tohtoročného októbra sa na Slovensko začali vracať zahraniční turisti, bolo ich štvornásobne viac ako pred rokom v októbri. Ubytovacie služby využilo už 82.000 zahraničných návštevníkov, čo predstavovalo 29 % návštevnosti. Je to najvyšší podiel cudzincov za posledných 19 mesiacov. Pred pandémiou cudzinci tvorili 36 % návštevníkov. Pandémia má najvýraznejší dosah práve na prepad počtu zahraničných hostí. Rekordný prepad sa prejavil vlani v máji, keď zahraniční hostia tvorili šesť percent celkovej návštevnosti.



Vysoké medziročné nárasty cudzincov dosiahli všetky kraje, najvýraznejšie Bratislavský kraj. Do tohto regiónu smeroval každý druhý zahraničný návštevník Slovenska. Nasledovali Žilinský kraj, Prešovský kraj a Trnavský kraj. Tieto štyri kraje spolu tvorili 83 % podiel na celkovej zahraničnej návštevnosti.



Počet domácich návštevníkov dosiahol dvojnásobný medziročný rast. V porovnaní s rokom 2019 však bola domáca návštevnosť stále výrazne nižšia, do hodnôt z októbra 2019 stále chýbalo od 37 % domácich turistov v Bratislavskom kraji až po 58 % domácich turistov v Nitrianskom kraji.



V súhrne od januára do októbra tohto roku sa v zariadeniach cestovného ruchu ubytovalo 2,5 milióna návštevníkov, čo predstavuje medziročný pokles hostí o 17,8 %. V porovnaní s rovnakým obdobím pred pandémiou bol celkový počet hostí nižší o 54 %, pričom výraznejší prepad 76 % zaznamenala návštevnosť cudzincov.