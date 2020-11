Štatistický úrad realizuje veľký Poľnohospodársky cenzus fariem 2020

Bratislava 23. novembra (TASR) - Štatistický úrad (ŠÚ) SR oslovuje 34.000 fariem, a to vrátane malých roľníkov a domácností, aby získal unikátne informácie o agrárnom sektore. Informovalo o tom oddelenie komunikácie ŠÚ SR.



Štatistický úrad SR realizuje zber dát pre veľký Poľnohospodársky cenzus fariem 2020, ktorého cieľom je podrobne zmonitorovať stav slovenského poľnohospodárstva.



Do osobitného zisťovania, ktoré sa realizuje v celej EÚ, bolo na základe analýzy rôznych evidencií zaradených približne 34.000 fariem v SR. Ide o podnikateľské subjekty vrátane samostatne hospodáriacich roľníkov, ako aj domácností, ktoré obrábajú pôdu, alebo chovajú hospodárske zvieratá nad limitom stanoveným nariadením EÚ. Z oslovených tvoria približne tretinu registrované podnikateľské subjekty, zvyšok sú domácnosti.



Výsledky cenzu fariem prinesú unikátne informácie o farmách, vrátane malých fariem a domácností, ktoré si privyrábajú poľnohospodárskou produkciou.



"Získame údaje nielen o počte fariem, ale aj o ich produkcii, informácie o priemernom farmárovi, koľko má rokov, aké má vzdelanie a do akej miery sú do života farmy zapojení rodinní príslušníci," vysvetlil Peter Danko, riaditeľ odboru štatistiky poľnohospodárstva ŠÚ SR.



Európska únia organizuje cenzus v 10-ročných intervaloch, každé tri roky v medziobdobí sa robia menšie výberové zisťovania. Základné informácie zo zisťovania budú zverejnené začiatkom roka 2022.



Súčasťou zisťovania je aj aktuálna výmera a využitie obhospodarovanej pôdy, štruktúra pestovaných plodín, počet a druhy chovaných zvierat. Predmetom zisťovania budú napríklad aj vinohrady, skleníky a fóliovníky, ako aj iné činnosti fariem zamerané napríklad na cestovný ruch.



Podľa posledných dát z roku 2016 približne 49 % slovenských fariem má potenciál privyrobiť si poľnohospodárstvom ročne do 4000 eur. Na základe výsledkov realizovaného zisťovania sa tieto informácie zaktualizujú.



Výsledky poslúžia pri tvorbe domácej a celoeurópskej poľnohospodárskej politiky, respektíve na formovanie konkrétnych opatrení podpory tohto sektora v EÚ. "Veríme, že oslovené subjekty aj v tejto neľahkej situácii spôsobenej ochorením COVID-19, prispejú k objektívnym štatistickým informáciám o aktuálnom stave poľnohospodárstva v Slovenskej republike," dodal Danko.



Štatistický formulár môžu malí farmári vyplniť na papieri alebo elektronicky, podnikatelia len elektronicky.