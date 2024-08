Štatistický úrad: Reálna mzda v júni rástla

Bratislava 12. augusta (TASR) - Priemerná nominálna mesačná mzda v júni medziročne vzrástla vo všetkých desiatich mesačne sledovaných odvetviach. Dvojciferným tempom rástla len v maloobchode, a to o 11,2 %. Reálne mzdy vzrástli oproti vlaňajšku v ôsmich odvetviach, najviac v maloobchode o 8,9 %. Pokles reálnych miezd pocítili zamestnanci v trhových službách a stavebníctve. V pondelok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Tempo reálneho rastu vyššie ako 5 % dosiahli aj mzdy v predaji a oprave motorových vozidiel, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev, ale aj v doprave so skladovaním. Súčasne v dvoch mesačne sledovaných odvetviach nominálny rast už nestačil inflácii a reálna hodnota miezd sa medziročne znížila, a to vo vybraných trhových službách o 1,3 % a v stavebníctve o 0,7 %.



V súhrne za prvý polrok 2024 rástli nominálne aj reálne mzdy vo všetkých sledovaných odvetviach. Rast nominálnych miezd nad 10 % evidovali doprava so skladovaním, maloobchod a takisto priemysel. Reálne mzdy rástli v rozpätí od 1,8 % v informáciách a komunikácii do 7,7 % v maloobchode a rovnako aj v doprave vrátane skladovania. Ich rast nad 5 % vykázali činnosti reštaurácií a pohostinstiev a aj predaj a oprava motorových vozidiel.



Nominálne mzdy sa v júni pohybovali od 759 eur v činnosti reštaurácií a pohostinstiev až po 2419 eur v informáciách a komunikáciách. Pod úrovňou priemernej mzdy za prvý štvrťrok (1447 eur) zostali aj mzdy v stavebníctve, maloobchode a ubytovaní a takisto v doprave a skladovaní. Nad touto hranicou zarábali zamestnanci v priemysle (1613 eur), predaji a oprave motorových vozidiel (1534 eur), vo veľkoobchode (1656 eur) a vo vybraných trhových službách (1467 eur).