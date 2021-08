Štatistický úrad: Spotreba piva na Slovensku klesá

Bratislava 5. augusta (TASR) - Spotreba piva na Slovensku klesá, ročne vypije každý Slovák 139 krígľov (pollitrov) tohto nápoja. Uviedol to Štatistický úrad (ŠÚ) SR v súvislosti s tým, že prvý augustový piatok je Medzinárodným dňom piva.



Kým ešte pred tridsiatimi rokmi sa spotreba piva na Slovensku podľa štatistikov pohybovala tesne pod hranicou 100 litrov alebo úrovňou 200 veľkých pív na jedného obyvateľa za rok, aktuálne je spotreba o vyše štvrtinu nižšia.



Každý Slovák podľa ŠÚ SR vypil v roku 2020 v priemere 69,4 litra, čo bolo o 7 pollitrov piva menej ako rok predtým. V roku, keď spoločnosť bojovala s pandémiou, spotreba po troch rokoch rastu klesla. V novodobej histórii Slovenska bol rekordným rok 1990, keď každý obyvateľ Slovenska za rok skonzumoval v priemere necelých 96 litrov piva.



"Najnižšiu spotrebu zlatistého nápoja na obyvateľa dosiahlo Slovensko v roku 2016, keď každý občan SR bez rozdielu veku skonzumoval v priemere približne 68 litrov piva. Minuloročná spotreba bola tak tretia najnižšia v novodobých dejinách, teda od roku 1990," uviedol Róbert Vlačuha, riaditeľ odboru štatistiky životnej úrovne obyvateľstva ŠÚ SR.



Podľa údajov statista.com mala v roku 2019 najvyššiu spotrebu piva na hlavu v Európe Česká republika so 142 litrami, za ňou nasledovalo Rakúsko so 107 litrami na obyvateľa. Slovensku v tomto rebríčku patrilo 14. miesto. Na porovnanie, spotreba piva vo Francúzsku bola len 33 litrov.



Napriek klesajúcej spotrebe výroba piva na Slovensku počas roka 2020 medziročne vzrástla. V porovnaní s rokom 2019 sa zvýšila celková produkcia alkoholického piva o 24,4 % a nealkoholického piva o 15,8 %. Pivovary (nad 20 zamestnancov) na Slovensku podľa údajov ŠÚ SR vyrobili a predali minulý rok vyše 203 milióna litrov alkoholického piva, produkcia vrátane výroby na sklad a ďalšieho spracovania bola ešte o 17 % vyššia. Súčasne producenti piva vyrobili a predali aj 9 milióna litrov nealkoholického piva (bez alkoholu alebo s jeho minimálnym obsahom do 0,5 %).



Časť domácej spotreby obľúbeného zlatistého nápoja sa podľa štatistikov pokrýva z dovozu. Na Slovensko sa minulý rok priviezlo spolu 176 miliónov litrov alkoholického a 12,3 milióna litrov nealkoholického piva. Najčastejšie sa dováža pivo vyrobené v Českej republike, Poľsku, Maďarsku, Slovinsku a v Nemecku.



Súčasne sa zo SR vyviezlo 35,3 milióna litrov piva s obsahom alkoholu a 10,9 milióna litrov piva nealkoholického. Najviac piva zo Slovenska smerovalo do Maďarska, Českej republiky, Rumunska, Poľska a Ukrajiny. Zaujímavosťou je, že väčšinu vývozu piva do krajiny s najvyššou spotrebou piva na obyvateľa – do susedného Česka – predstavuje nealkoholické pivo (viac ako tri štvrtiny exportu nealko piva). Medziročne sa množstvo vyvezeného piva zo Slovenska zdvojnásobilo.



Minulý rok sme za pol litra svetlej čapovanej "desiatky" zaplatili v priemere 1,3 eura. Pred desiatimi rokmi to bolo len 0,9 eura. Cena fľaškového 10 aj 12-stupňového piva však zostala približne rovnaká.



Podľa najnovších štatistík Eurostatu sa v štátoch Európskej únie vyrobilo minulý rok 31,8 miliardy litrov piva obsahujúceho alkohol a okrem toho aj 1,4 miliardy litrov piva, ktoré obsahovalo menej ako 0,5 % alkoholu, alebo žiaden. Najväčšími producentmi v rámci EÚ boli v roku 2020 Nemecko, Poľsko, Španielsko a Holandsko.



Medzinárodný deň piva založil v roku 2007 podnikateľ a pivný nadšenec Jesse Avshalomov s priateľmi zo Santa Cruz v Kalifornii (USA). Prvý raz sa tento deň slávil v roku 2008.