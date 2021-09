Štatistický úrad SR: Druhý odhad zvýšil úrodu obilnín o 6 %

Bratislava 2. septembra (TASR) - Druhý odhad zvýšil úrodu obilnín o 6 %, zostane však nižšia ako vlani. Výrazne vyššia bude len celková úroda slnečnice. Výnosy z hektára (ha) nad päťročným priemerom sa očakávajú pri obilninách, zemiakoch, slnečnici, sóji a hrachu. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR v druhom tohtoročnom odhade úrody vybraných poľnohospodárskych plodín na rok 2021, ktorý úrad zrealizoval k 15. augustu.



Úroda obilnín na Slovensku by mala podľa štatistikov v tomto roku dosiahnuť 2,7 milióna ton, čo predstavuje o 6,2 % menší objem ako pred rokom, ale súčasne väčší objem, ako je priemer za posledných päť rokov.



Najpestovanejšími obilninami na Slovensku sú dlhodobo pšenica a jačmeň, ktoré tvorili 93 % plôch osiatych hustosiatymi obilninami. Poľnohospodári očakávajú v tomto roku pri týchto dvoch plodinách hektárové výnosy nad hodnotou päťročného priemeru. Naopak, pri raži, ovse a tritikale je odhad hektárového výnosu nižší ako päťročný priemer.



Úroda pšenice by mala v roku 2021 dosiahnuť 2 milióny ton, čo je o 4,6 % menej ako vlani. Pokles odhadovanej produkcie je ovplyvnený medziročným poklesom osiatej výmery o 8,6 %, ale súčasne vyššími očakávanými hektárovými výnosmi na úrovni 5,7 tony z hektára. Očakávaná úroda jačmeňa v objeme takmer 602.000 ton by mala byť medziročne nižšia o 11,4 %.



Celková produkcia druhej najpestovanejšej plodiny kukurice na zrno by mala dosiahnuť 1,5 milióna ton, teda o 8,5 % menej ako v roku 2020. Kukurica na zrno bola zasiata v porovnaní s vlaňajškom na výmere vyššej o 3,5 %. Očakáva sa však, že priemerná hektárová úroda kukurice na zrno dosiahne 7,4 tony, čo je v porovnaní s minulým rokom menej o 13,9 % a zároveň je to aj výrazne menej ako hodnota päťročného priemeru (7,85 tony z hektára).



V porovnaní s minulým rokom očakávajú poľnohospodári o polovicu vyššiu úrodu slnečnice, v celkovom objeme 203.500 ton. Nárast produkcie súvisí s výrazným zvýšením osevných plôch z 53.900 ha v roku 2020 na 73.600 ha v roku 2021, čo predstavuje nárast 36,5 %. Súčasne sa očakáva medziročne vyšší výnos z hektára. Rovnaké faktory sú dôvodom aj výrazného očakávaného medziročného rastu produkcie sóje o 31,8 % na úroveň 170.300 ton.



Naopak, pokles produkcie o 5,3 % sa odhaduje pri najpestovanejšej olejnine repke. Celkovo by mala SR vyprodukovať 417.600 ton repky, pri medziročnom poklese osiatej výmery o 7,1 %. Očakávaný výnos z hektára (3,06 tony z hektára) bol medziročne mierne vyšší a približne na úrovni päťročného priemeru.



Výmera pestovateľských plôch zemiakov sa aj v tomto roku znížila o pätinu, čo spôsobilo medziročný pokles očakávanej úrody zemiakov o 6,6 % na objem produkcie 132.500 ton. Celkovo sa zemiaky v aktuálnej sezóne pestujú na 5100 ha. Hektárové výnosy by mali byť však vyššie ako v roku 2020 o 1,25 tony z hektára na celkových 25,69 tony. Vyššie výnosy zemiakov z hektára sa nezaznamenali za celé sledované obdobie od roku 2001.