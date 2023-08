Štatistický úrad: Úroda väčšiny plodín vzrastie dvojciferným tempom

Bratislava 30. augusta (TASR) - Úroda väčšiny plodín vzrastie dvojciferným tempom, pri kukurici dokonca presiahne 50 %. Očakáva sa výrazný rast úrody aj ostatných sledovaných komodít s výnimkou hrachu. Kukurica má dosiahnuť 1,5-násobok minuloročného objemu, zemiakov by malo byť o štvrtinu a cukrovej repy o pätinu viac než vlani. Vyplýva to z druhého odhadu úrody, ktorý zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Hektárové výnosy nad päťročným priemerom sa očakávajú pri všetkých vybraných plodinách okrem raže, ovsa, kukurice a hrachu. Tohtoročná úroda hustosiatych obilnín na Slovensku by mala byť ešte vyššia ako napovedali prvé očakávania z júna tohto roka. Podľa druhého odhadu úrody, ktorý ŠÚ SR zrealizoval k 15. augustu 2023, keď už bola pozbieraná väčšina obilnín, vrátane repky, by poľnohospodári mali oproti minulému roku zozbierať o 469.000 ton hustosiatych obilnín viac a dosiahnuť celkovú úrodu takmer 3,2 milióna ton. Pod jej dvojciferný medziročný nárast presahujúci 17 % sa podpísali najmä významne vyššie výnosy z hektára s objemom 5,7 tony, ktoré sú nad priemerom minulého roka a súčasne aj posledných piatich rokov.



Z ostatných plodín sa vyššia úroda predpokladá aj pri sóji, kukurici, zemiakoch a cukrovej repe. Slnečnica by mala dosiahnuť objem podobný vlaňajšiemu, iba produkcia hrachu sa očakáva nižšia. Odhad úrody slnečnice, kukurice a repy bude spresnený v septembrových odhadoch.



Hektárové výnosy nad úrovňou päťročných priemerov očakávajú poľnohospodári najmä pri pšenici a jačmeni, ktoré sú dlhodobo najpestovanejšími hustosiatymi obilninami na Slovensku a aj v tomto roku tvorili až 95 % plôch osiatych hustosiatymi obilninami. Druhý odhad úrody zvýšil o 6,7 % júnové predpoklady hektárového výnosu pri pšenici, ktorá by tak dosiahnutým priemerným výnosom na úrovni 6 ton z hektára mala presiahnuť päťročný priemer o 18 %. Dvojciferný nárast hektárových výnosov nad päťročným priemerom sa očakáva aj pri jačmeni s odhadovaným priemerným výnosom 5,4 tony z hektára a tritikale s 3,9 tony z hektára.



Celková úroda pšenice, ktorá tvorí až tri štvrtiny plôch hustosiatych obilnín, by mala v roku 2023 dosiahnuť takmer 2,5 milióna ton, čo je takmer o 20 % viac ako vlani. Nárast odhadovanej produkcie o 400.000 ton, pri medziročnom miernom poklese osiatych plôch, je ovplyvnený predovšetkým zvýšením hektárového výnosu oproti minulému roku o celú jednu tonu z hektára.



Produkcia druhej najpestovanejšej plodiny, kukurice na zrno, by mala aj napriek medziročnému zníženiu osevnej plochy o pätinu vzrásť o viac ako 50 % a dosiahnuť celkový objem 1,04 milióna ton.