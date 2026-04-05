Štatistický úrad: Za rok sa z fariem predalo na mäso 75.800 jahniat
Najviac, až 42 % z celkového počtu jahniat určených na spracovanie mäsa, bolo z fariem v Banskobystrickom a v Prešovskom kraji.
Autor TASR
Bratislava 5. apríla (TASR) - Najvýznamnejším sviatočným veľkonočným dňom je Veľkonočná nedeľa, ktorá sa tradične spája s novým životom a so symbolikou jahňaťa. Na Slovensku sa vlani narodilo 118.000 jahniat, približne rovnako ako v roku 2024. Najviac, až 29 % slovenských jahniat, sa narodilo na farmách v Banskobystrickom kraji.
Ako ďalej informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR, celkovo sa v roku 2025 z fariem predalo na mäso takmer 75.800 jatočných jahniat, čo bolo najmenej za posledných päť rokov. Najviac, až 42 % z celkového počtu jahniat určených na spracovanie mäsa, bolo z fariem v Banskobystrickom a v Prešovskom kraji.
