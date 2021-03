ŠÚ SR: Počet osôb pracujúcich v zahraničí sa oproti roku 2019 znížil

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Bratislava 5. marca (TASR) - Zamestnanosť na Slovensku v priemere za celý rok 2020 medziročne klesla o dve percentá, celkový počet pracujúcich sa znížil o viac ako 50.000 osôb na 2.531.300 pracujúcich. Počty pracujúcich najviac klesli v 2. štvrťroku (o 2,5 %). Miera zamestnanosti pri medziročnom poklese o 0,9 percentuálneho bodu (p. b.) bola na úrovni 72,5 %. Informoval o tom v piatok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.Najväčší pokles pracujúcich bol medzi mladými do 25 rokov, ročný úbytok prekročil 10 %, naopak, mierne sa zvýšil počet pracujúcich nad 55 rokov. Ubudlo najviac pracujúcich osôb s najnižším dosiahnutým vzdelaním – základným - o 18,4 %.Najväčšie úbytky boli počas celého roka v službách, najmä v ubytovacích a stravovacích, kde zamestnanosť klesla o 12,3 % a v doprave a skladovaní a v odborných, vedeckých a technických činnostiach pri poklese zhodne o 7,6 %. Naopak, prírastky boli najmä v informáciách a komunikácii, kde sa počet pracujúcich zvýšil takmer o štvrtinu (o 21,2 %). Poľnohospodárstvo prišlo za rok o 9,2 % pracujúcich, v stavebníctve bol pokles miernejší, o 2,9 %.Na regionálnej úrovni zamestnanosť klesla v roku 2020 vo všetkých krajoch, k najväčším poklesom došlo v Prešovskom kraji o 2,8 % a v Bratislavskom a Nitrianskom kraji zhodne o 2,5 %.vyzdvihli štatistici. Súčasne najväčší pokles miery zamestnanosti bol v Prešovskom kraji o 1,8 p. b., ktorý spolu s Košickým krajom dlhodobo dosahuje jej najnižšiu úroveň v SR pod hodnotou 70 %. Druhý najväčší pokles ročnej miery zamestnanosti bol v Bratislavskom kraji (o 1,5 p. b.), ktorý, naopak vykazuje najvyššiu mieru zamestnanosti v krajine. V roku 2020 bola na úrovni 79,8 %. Pokles miery zamestnanosti o jeden p. b. a viac bol aj v Žilinskom a Nitrianskom kraji.Počet osôb pracujúcich v zahraničí do jedného roka sa oproti roku 2019 znížil o 5,2 % na 121.900 osôb, bol to najnižší počet od roku 2012. Pracovali najmä v stavebníctve, ich počet sa napriek celkovému poklesu zvýšil o 23,5 %. Takmer štvrtina pracujúcich v zahraničí pochádzala z Prešovského kraja, najväčší ročný prírastok bol však v Trnavskom kraji (o 25,5 %).