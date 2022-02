Štatistika: Slovenský export bol vlani rekordný

Bratislava 8. februára (TASR) - Slovenský export bol vlani aj napriek jesenným výpadkom rekordný. Za celý rok 2021 vývoz tovaru zo Slovenska medziročne vzrástol o 16,3 % a zároveň o takmer desatinu prekročil hodnoty z roku 2019, teda pred pandémiou. Celkový vývoz tovaru dosiahol v decembri 2021 hodnotu 7,6 miliardy eur, pri medziročnom raste o 18,5 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Zo Slovenskej republiky bol vlani podľa predbežných údajov vyvezený tovar v hodnote 88,3 mld. eur, čo bolo najviac v histórii samostatného Slovenska. Po minuloročnom poklese (o 5,5 %) sa tak opäť dostal do vyššieho rastu. Rovnako rekordný bol však aj dovoz tovaru, ktorý dosiahol 86,6 mld. eur a aktuálne medziročne vzrástol až o 19,3 %. Prebytok obchodnej bilancie za január až december 2021 dosiahol 1,7 mld. eur. Bol síce o polovicu nižší ako v roku 2020, ale súčasne takmer až o 60 % vyšší ako v roku 2019.



Najväčší vplyv na zvýšenie vývozu tovaru zo Slovenska mala najviac obchodovaná trieda v zahraničnom obchode SR - Stroje a prepravné zariadenia - kam patrí aj vývoz áut. Export v tejto triede medziročne pridal napriek odstávkam vo výrobe automobiliek 10,7 % a prekonal aj hodnoty z obdobia pred pandémiou o 7,7 %. Export vykazoval vyššie hodnoty ako v predkoronovom roku 2019, celkovo osem z 12 mesiacov roka 2021. Stroje a prepravné zariadenia mali vlani 61-percentný podiel na celkovom vývoze. Ich podiel sa ale oproti roku 2020 aj 2019 mierne znížil.



Pri dovoze vykázalo na celoročnej báze medziročný nárast všetkých desať tried a deväť z nich prekonalo aj hodnoty spred pandémie. Dovoz najobchodovanejšej triedy - Stroje a prepravné zariadenia - medziročne vzrástol o 12,6 % a oproti obdobiu pred pandémiou bol vyšší o 4,1 %. Tvorili tak vlani takmer polovičný podiel na celkovom dovoze. V druhej najobchodovanejšej triede - Trhové výrobky - vzrástol dovoz medziročne o viac ako štvrtinu a zároveň výraznejšie prekročil hodnoty dovozu v roku 2019.



Celkový vývoz tovaru dosiahol v decembri 2021 hodnotu 7,6 miliardy eur, pri medziročnom raste o 18,5 %. Bolo to najvýraznejšie zvýšenie od mája 2021, keď sa v dynamike exportu prejavil vplyv vysokých prepadov počas jarných mesiacov roku 2020. Celkový dovoz tovaru dosiahol 7,8 miliardy eur a medziročne sa zvýšil o 25 %. Saldo zahraničného obchodu bolo pasívne v objeme 255 miliónov eur.