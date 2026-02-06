< sekcia Ekonomika
Vlastné bývanie? Na Slovensku štandard, v EÚ výnimka
Autor TASR
Brusel 6. februára (TASR) - V roku 2024 vlastnili svoj domov viac ako dve tretiny (68 percent) obyvateľstva žijúceho v domácnostiach členských krajín Európskej únie (EÚ). Najvyšší podiel vlastníctva bol zaznamenaný v Rumunsku, na Slovensku a v Maďarsku. Na údaje štatistického úradu EÚ, Eurostat, upozornil bruselský spravodajca TASR.
Eurostat v správe uviedol, že 68 percent občanov EÚ, ktorí vlastnia svoju vlastný dom alebo byt, znamená mierny pokles oproti roku 2023, keď sa to týkalo 69 percent Európanov.
V roku 2024 podľa prieskumov zvyšných 32 % ľudí žilo v prenajatých bytoch, čo je o percento viac oproti stavu z predchádzajúceho roka.
Najvyšší podiel vlastníctva domov a bytov bol zaznamenaný v Rumunsku (94 %), po ktorom nasledovalo Slovensko (93 %) a Maďarsko (92 %). Nad hranicu 90 % sa dostalo aj Chorvátsko (91 %).
Podľa zistení Eurostatu vlastníctvo domu bolo bežnejšie vo všetkých členských krajinách EÚ ako nájom, s výnimkou Nemecka, kde prevládal v 52,8 % prípadov prenájom a len 47,2 % obyvateľov hlásilo vlastné bývanie. Za Nemeckom - na druhom konci tohto rebríčka - nasledovalo Rakúsko (54,5 %), Dánsko (60,9 %), Francúzsko (61,2 %) a Luxembursko (63,5 %).
Mimo krajín EÚ horšia situácia ako v Nemecku s vlastníctvom bývania je vo Švajčiarsku, kde len 42 % obyvateľov krajiny sa v danom roku hlásilo ako majitelia bytov či domov.
Otázky dostupnosti bývania na úrovni celej EÚ má na starosti Európska komisia (EK). Eurokomisár pre energetiku a dostupné bývanie Dan Jorgensen by mal v najbližších mesiacoch predložiť stratégiu EÚ dostupného bývania a táto oblasť je aj jednou z hlavných politických priorít súčasného cyperského predsedníctva v Rade EÚ.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
