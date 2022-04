Štatistika:Osobná doprava vo februári 2022 zrýchlila návrat do normálu

Bratislava 25. apríla (TASR) - Osobná doprava vo februári 2022 zrýchlila návrat do normálu, pribúdalo cestujúcich a rástli aj prepravné vzdialenosti. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Nákladná doprava vo februári po ôsmich mesiacoch medziročných poklesov dosiahla nepatrný rast. Celkový objem prepravného tovaru na úrovni 16,1 milióna ton dosiahol o 0,3 % vyššiu hodnotu ako pred rokom, bolo to však stále výrazne menej (o 12 %), ako sa zrealizovalo počas posledného februára pred pandémiou (v roku 2020).



Podniky verejnej nákladnej dopravy, ktoré majú dopravu ako hlavnú podnikateľskú činnosť, medziročne zvýšili objem prepraveného tovaru o 3,5 %, stále to však bolo menej ako vo februári pred pandémiou. Verejná doprava tvorí dlhodobo viac ako 70 % z celkovej nákladnej dopravy.



Vyšší výkon ako pred rokom zrealizovali podniky prepravujúce tovar po železnici, ale rozhodujúca cestná doprava medziročne poklesla a stále zaostávala aj za hodnotami spred dvoch rokov. Výkony v nákladnej doprave v tonokilometroch, ktoré zohľadňujú aj prepravnú vzdialenosť, medziročne klesli o 0,8 % a v porovnaní s predcovidovým februárom 2020 boli výrazne nižšie.



Všetkými formami verejnej osobnej dopravy sa počas februára 2022 prepravilo výrazne viac (o 76,7 %) ľudí ako pred rokom, keď vrcholila druhá vlna pandémie. Celkovo sa dopravnými prostriedkami verejnej dopravy previezlo 42,5 milióna osôb. Stále však v porovnaní s posledným februárom pred pandémiou (v roku 2020) cestovalo autobusmi o štvrtinu a vlakmi o viac ako tretinu menej pasažierov.



Výkony osobnej dopravy v osobokilometroch (zohľadňujú aj dĺžku ciest) dosiahli 472 miliónov osobokilometrov a presiahli úroveň minulého roka o 81,9 %. Oproti predpandemickej úrovni však zaostávali o bezmála polovicu.



Tržby odvetvia doprava a skladovanie v bežných cenách boli vo februári 2022 medziročne vyššie o 18,5 %. Výrazný rast podporili nielen vysoké tržby súvisiace s rastom cien surovín prepravovaných potrubím, ale aj vyššie tržby v ostatných zložkách dopravy vrátane pôšt či skladovania.



Zamestnanosť v doprave a skladovaní bola vo februári 2022 medziročne vyššia o 1,4 %, počet zamestnancov v jednotlivých zložkách odvetvia mal však rozkolísaný vývoj. V poštových a kuriérskych službách zaznamenali úbytok zamestnancov, v skladových a pomocných činnostiach a v pozemnej doprave sa počet zamestnancov takmer nezmenil. Ostatné zložky, najmä letecká doprava, zaznamenali vysoké medziročné rasty.



Priemerná nominálna mesačná mzda počas druhého mesiaca roka v tomto odvetví dosiahla 1054 eur, bolo to o 4,5 % viac ako pred rokom. Reálne mzdy v odvetví (po zohľadnení inflácie) poklesli o 4,1 %.